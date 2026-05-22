«Tengo una idea»: Bernardo Silva rompe su silencio sobre su futuro antes de abandonar el Manchester City

Bajo la atenta mirada de los medios sobre su futuro, el internacional portugués no confirmó negociaciones, pero sí marcó plazos. En Canal 11, Silva dijo: «No tengo nada cerrado y no sé dónde jugaré. De verdad que no lo sé. Tengo una idea de lo que quiero hacer. Estoy hablando con mi agente, pero no sé dónde voy a jugar la próxima temporada. De verdad que no lo sé.

«Ya le dije a mi agente que decidiré solo al terminar la temporada. Ahora me concentro en el City; después evaluaré las opciones. Quiero definir mi futuro entre el final de la liga y el inicio de la concentración con Portugal, para llegar con la mente despejada al Mundial».

Preguntado sobre un posible fichaje millonario por la Liga Profesional de Arabia Saudí, el centrocampista prefirió no responder para no afectar las negociaciones. Tengo contactos, conozco intenciones, sé quién lo quiere y quién no; no he hablado de valores, no hay nada sobre la mesa. Estoy tranquilo, tengo buenas opciones y un orden de preferencias. Lo que surja será bueno».