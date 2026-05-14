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«Tengo motivos de sobra para creer» - Arne Slot confía en conservar su puesto en el Liverpool pese a «una temporada no muy buena»
Slot habla sobre su futuro en Anfield
A pesar de la caída en los resultados de la liga, Slot afirma que seguirá al frente del club la próxima temporada. Tras una debut exitosa que le dio la Premier League, el técnico holandés ha visto a su equipo perder 11 partidos esta campaña, lo que ha generado frustración entre la afición.
Antes del tramo final de la temporada, aclaró su posición: «No decido yo solo, pero tengo contrato y todas las conversaciones apuntan a que seguiré como entrenador del Liverpool la próxima temporada».
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Reconoce que defender el título será difícil.
Pasar de campeones a pelear por el cuarto puesto ha sido duro para la afición. El Liverpool necesita ganar uno de sus dos últimos partidos para asegurar la clasificación a la Liga de Campeones, lejos del dominio mostrado en el primer año de Slot en Merseyside.
El técnico reconoció: «Si no tienes la mejor temporada, sobre todo comparada con la anterior, es lógico que lleguen las críticas».
Hacer frente a las crecientes críticas
Los propietarios del club no han planteado un cambio de entrenador, pero el ambiente ha cambiado. Slot asume que el escrutinio sobre su cuerpo técnico y la plantilla es normal en un club como el Liverpool.
Rechazó culpar a individuos por la mala racha y subrayó la responsabilidad colectiva: «Todos hemos tenido nuestra parte de culpa: los jugadores, el entrenador y el resto del club», afirmó.
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Céntrate en el objetivo final
Pese a los rumores sobre su futuro, la prioridad es acabar entre los cuatro primeros y llevar a los Reds a la élite europea. Slot se centra en el trabajo en el AXA Training Centre y no en las especulaciones sobre su sustituto.
Sobre la crueldad del fútbol moderno, admitió: «Así son las cosas hoy si no se gana la liga».