Getty
Traducido por
«¡Tenemos que temer a todo el mundo!»: Warren Zaire-Emery advierte al PSG de que «pequeños errores» decidirán la final de la Liga de Campeones contra el Arsenal
Zaire-Emery lanza una advertencia al Arsenal
Zaire-Emery advirtió a sus compañeros del París Saint-Germain que no pueden distraerse el 30 de mayo en el Puskas Arena. El lateral derecho francés, pieza clave del equipo de Luis Enrique, conoce el peligro que representan los Gunners de Mikel Arteta.
«En este nivel hay que temer a todos. Arsenal es campeón de la Premier y tiene un equipo muy fuerte. Debemos mantenernos concentrados y reducir los errores menores; eso marcará la diferencia», afirmó en el Campus del PSG.
- AFP
Dos finales consecutivas para los parisinos
El gigante de la Ligue 1 se clasifica para su segunda final consecutiva de la Liga de Campeones, una hazaña que, en opinión de Zaire-Emery, no deben ignorar aficionados ni medios. El canterano del PSG mostró su orgullo por la regularidad europea del club tras ganar al Inter en la final del año pasado.
«Es un motivo de orgullo», añadió el centrocampista. «Todos somos conscientes de lo que hemos hecho este año y el anterior. No debemos darlo por sentado: es algo increíble. Estamos preparados; el grupo trabaja en un buen ambiente y da lo mejor de sí para llegar en óptimas condiciones».
Luis Enrique elogia a los Gunners, «los mejores del mundo»
El técnico del PSG, Luis Enrique, respaldó la cautela de Zaire-Emery al elogiar la disciplina táctica del Arsenal. Aunque los parisinos eliminaron a los londinenses en las semifinales pasadas, el español admite que el equipo de Arteta es muy difícil de superar al contraataque. Antes de la final, Enrique declaró: «Se merecen ganar la liga; han hecho una temporada brillante.
Ya los enfrentamos y sabemos de lo que son capaces: sin balón son los mejores del mundo y, con él, marcan muchos goles. Es una combinación maravillosa para ellos».
- AFP
Preocupación por la lesión de Ousmane Dembélé
El ambiente en los entrenamientos del PSG es positivo, pero preocupa la condición física de Ousmane Dembélé. El delantero, autor de 19 goles y 11 asistencias en 39 partidos esta temporada, fue sustituido en el último duelo liguero ante el Paris FC y podría quedarse fuera por un tiempo.
El club confirmó que el ganador del Balón de Oro sufre molestias musculares en la pantorrilla. Enrique declaró a la prensa: «Creo que solo es fatiga, no parece grave». Aun así, el equipo médico tiene poco tiempo para recuperarlo de cara al partido del 30 de mayo.