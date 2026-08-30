Getty Images Sport
Traducido por
«Tenemos que ser mejores»: Alexander Isak exige una mejora del Liverpool mientras continúa el arranque sin victorias de la era Andoni Iraola
La resiliencia no es suficiente para Isak
Isak ha expresado su preocupación tras una tarde dramática en Anfield, dondeLiverpool empató 2-2 con el Forest el sábado. Aunque los locales mostraron mucho carácter para rescatar un punto en el tramo final del partido, el internacional sueco se apresuró a señalar que solo el espíritu de lucha no será suficiente para cumplir las elevadas ambiciones del club esta temporada. El resultado deja al Liverpool en busca de su primera victoria liguera bajo Iraola, un inicio lento que empieza a meter presión sobre la transición táctica que se está produciendo en Merseyside.
Isak fue sincero sobre las carencias actuales del equipo, en particular su incapacidad para mantener el control una vez que ha logrado meterse de nuevo en un partido. "Creo que no hay ningún problema con el espíritu de lucha y con no rendirse nunca. Creo que también lo demostramos la semana pasada. Obviamente, hoy también empezamos bastante mal el partido. Cuando ganamos impulso al marcar un gol, ahí es donde tenemos que ser mejores, creo, porque otra vez hoy encajamos bastante rápido después de eso", declaró Isal a TNT Sports.
- Getty Images Sport
Drama en Anfield mientras el Nottingham Forest frustra al Liverpool
El partido comenzó de forma poco convincente para el equipo de Iraola, que tuvo problemas para encontrar su ritmo en los primeros compases. El Forest aprovechó al máximo esa falta de intensidad y abrió el marcador a mitad de la primera parte, cuando Dan Ndoye silenció al público local. El Liverpool acabó respondiendo por medio de la definición clínica de Isak al cumplirse la hora de juego, pero la alegría duró poco, ya que Morgan Gibbs-White devolvió la ventaja a los visitantes desde el punto de penalti.
Isak, que ha heredado unas expectativas considerables como referencia del ataque del Liverpool, admitió que siente el peso de liderar la delantera en esta nueva era. Cuando le preguntaron si siente un mayor sentido de la responsabilidad esta temporada, respondió: "Sí, claro. Al final, ese es el trabajo de un delantero. Obviamente, estoy muy contento de marcar el primero y ojalá sigan llegando". Pese al gol, el ex del Newcastle no estaba interesado en reconocimientos personales ni en fijarse objetivos individuales concretos para la campaña. "No realmente. Creo que todo delantero quiere marcar en cada partido que juega".
Adaptarse a la filosofía de Iraola
La transición del régimen anterior al estilo de alta intensidad de Iraola ha sido uno de los temas de conversación entre la afición de Anfield, e Isak reconoció que la plantilla sigue en un periodo de adaptación. El técnico español, conocido por su éxito en el Bournemouth y el Rayo Vallecano, exige una disciplina táctica específica que todavía no ha terminado de encajar en el Liverpool en las primeras semanas de la temporada de la Premier League. Sin embargo, Isak sigue confiando en que el duro trabajo que se está realizando en los entrenamientos acabará traduciéndose en un rendimiento más consistente y ganador sobre el terreno de juego.
"Ha ido bien. Siempre hace falta tiempo para acostumbrarse a un nuevo estilo de juego y a un nuevo entrenador. Pero estamos trabajando muy duro para intentar jugar como él quiere que juguemos y creo que, cuando empecemos a hacerlo mejor, no tengo ninguna duda de que llegarán los resultados", señaló Isak.
- Getty
La comodidad de casa y la vista puesta en el futuro
Una conclusión positiva para la plantilla fue el regreso a Anfield y el apoyo inquebrantable de la afición, incluso cuando al equipo le costó encontrar su mejor versión. Isak deshizo en elogios al ambiente creado por los seguidores durante el duelo de ida y vuelta. "Fue increíble. Creo que nuestra afición estuvo increíble. Muy feliz de estar de vuelta aquí, en casa, y no veo la hora de volver a estar aquí otra vez", comentó, disfrutando claramente de la oportunidad de jugar ante el Kop.
Liverpool necesitará apuntalar una línea defensiva que se ha mostrado vulnerable a la contra si quiere maximizar el rendimiento de su talentosa delantera. Jugará a domicilio contra el Ipswich Town entre semana.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias