«Tenemos que hacernos un examen de conciencia» - Kylian Mbappé hace una emotiva promesa a la afición del Real Madrid ante la perspectiva de una temporada sin títulos

Tras el pitido final, Mbappé —autor de gol en ambos partidos de la eliminatoria— se dirigió a la afición a través de las redes sociales. Reconoció la decepción por el resultado y la determinación del equipo durante el encuentro. A pesar de haber marcado el tercer gol del Madrid en Múnich, rechazó destacar su actuación personal y pidió una reflexión colectiva sobre la eliminación europea.

«Lo intentamos hasta el final, pero no bastó. Es duro salir de una competición tan importante, pero debemos mirar adelante. Haremos un examen de conciencia para que no se repita. ¡Nunca nos rendiremos! En el Madrid, el fracaso no es una opción. Os prometo que volveremos a ganar pronto».



