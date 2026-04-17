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«Tenemos que hacernos un examen de conciencia» - Kylian Mbappé hace una emotiva promesa a la afición del Real Madrid ante la perspectiva de una temporada sin títulos
El sueño de la Liga de Campeones se esfuma en Múnich
Mbappé vio esfumarse su sueño de ganar la Champions con el Real Madrid tras una dramática derrota ante el Bayern. El equipo español cayó eliminado en la vuelta en Alemania por un global de 6-4, pese a su valiente esfuerzo. El Madrid luchó con uñas y dientes en Múnich e incluso marcó tres goles, pero no bastó: el Bayern se mantuvo firme y avanzó.
Mbappé insta al equipo a reflexionar tras la dolorosa derrota
Tras el pitido final, Mbappé —autor de gol en ambos partidos de la eliminatoria— se dirigió a la afición a través de las redes sociales. Reconoció la decepción por el resultado y la determinación del equipo durante el encuentro. A pesar de haber marcado el tercer gol del Madrid en Múnich, rechazó destacar su actuación personal y pidió una reflexión colectiva sobre la eliminación europea.
«Lo intentamos hasta el final, pero no bastó. Es duro salir de una competición tan importante, pero debemos mirar adelante. Haremos un examen de conciencia para que no se repita. ¡Nunca nos rendiremos! En el Madrid, el fracaso no es una opción. Os prometo que volveremos a ganar pronto».
Arbeloa se hizo eco de las palabras de Mbappé
Tanto Mbappé como el entrenador Álvaro Arbeloa admitieron que la derrota fue decepcionante para el equipo. Sin embargo, el técnico español afirmó que jugadores y cuerpo técnico trabajarán para recuperarse y cerrar la temporada con fuerza.
«Estoy muy orgulloso de ellos, de la afición, de los que viajaron, de los que están en casa y del club», declaró en la web oficial. «Lo que más duele es no ganar la Decimosexta este año y, sobre todo, cómo ha sucedido.
La afición debe estar muy orgullosa de cómo lo han dado todo y del carácter que han demostrado. Ahora nos quedan algunos partidos y, como siempre, defenderemos este escudo al máximo, igual que hoy».
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El Madrid busca una respuesta tras el revés europeo
El Real Madrid debe reorganizarse rápido tras centrarse de nuevo en la competición nacional y en la recta final de la temporada. Aunque el sueño de la Liga de Campeones se esfumó, el club buscará recuperar confianza en las próximas semanas. Con la presión en aumento y expectativas altas, se espera que Mbappé siga siendo clave en el ataque mientras el equipo intenta recortar los nueve puntos que le separan del líder, el Barcelona.