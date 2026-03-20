«Tenemos que conseguir descartar a los sin escrúpulos»: Uli Hoeneß, presidente del Bayern, arremete contra los agentes

«Hoy en día, cuando un jugador se marcha al extranjero o vuelve de allí, necesita un agente. Hay muchos agentes serios, pero también hay muchos sin escrúpulos. Todos debemos conseguir descartar a los sin escrúpulos», se quejó Hoeneß.

Para este hombre de 74 años, es fundamental «que el agente no piense que tiene que ganar más que el jugador. A veces se pagan diez millones por tres comidas, eso no puede ser», afirmó Hoeneß, quien anunció su intención de actuar contra las exigencias, en algunos casos exorbitantes, de ciertos agentes.

«También hemos debatido este tema de forma muy controvertida en nuestro club e intentaremos desarrollar en los próximos meses un plan para no seguir tolerando esto. En el G14 intentamos una vez introducir un tope salarial. Duró exactamente cuatro semanas; después, creo que el AC Milan lo infringió», explicó el presidente de honor del FCB.