«Tenemos que cambiar»: Antony, jugador del Manchester United, se pronuncia tras la derrota del Real Betis ante el Panathinaikos, con diez jugadores, en la Europa League

Antony, que se incorporó al Betis el verano pasado tras un traspaso definitivo desde el Manchester United, no tardó en elogiar a la afición y les animó a volver a apoyar con fuerza al equipo en La Cartuja. «La afición del Betis siempre está con nosotros, dondequiera que juguemos, ellos siempre están ahí», afirmó. «Tenemos que pasar página rápidamente... vamos a luchar para clasificarnos en casa».

Al referirse a la mala racha del equipo desde el derbi de Sevilla, admitió que ha sido «duro», pero se mantuvo desafiante: «Tenemos muchas cosas que mejorar, vamos a mejorar, vamos a darle la vuelta a la situación rápidamente. Ahora tenemos dos partidos en casa con nuestra afición. Vamos a luchar».