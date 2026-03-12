AFP
Traducido por
«Tenemos que cambiar»: Antony, jugador del Manchester United, se pronuncia tras la derrota del Real Betis ante el Panathinaikos, con diez jugadores, en la Europa League
Frustración en Atenas
En declaraciones realizadas en la zona mixta del Estadio Olímpico de Grecia, Antony expresó su frustración tras la derrota en el partido de ida de los octavos de final de la Europa League, pero se mostró esperanzado de cara al partido de vuelta: «Nos sentimos un poco tristes y frustrados, pero tenemos el partido de vuelta en casa, donde jugaremos ante nuestra gente, ante nuestros aficionados. Así que seguiremos adelante y confío al 100 % en mi equipo».
- AFP
Oportunidades perdidas contra diez hombres
La derrota fue especialmente dolorosa, ya que el Betis jugó los últimos treinta minutos con ventaja numérica tras la expulsión del extremo del Panathinaikos Anass Zaroury. A pesar de contar con un jugador más, el equipo español no logró romper la defensa rival, y Vicente Taborda les pasó factura al marcar un penalti en el minuto 88 para los locales. Antony se mostró furioso: «Creo que tenemos que tener un poco más de paciencia... tenemos que cambiar, como he dicho, y también hacer autocrítica, porque tenemos que cambiar cosas».
Reuniendo a los fieles verdiblancos
Antony, que se incorporó al Betis el verano pasado tras un traspaso definitivo desde el Manchester United, no tardó en elogiar a la afición y les animó a volver a apoyar con fuerza al equipo en La Cartuja. «La afición del Betis siempre está con nosotros, dondequiera que juguemos, ellos siempre están ahí», afirmó. «Tenemos que pasar página rápidamente... vamos a luchar para clasificarnos en casa».
Al referirse a la mala racha del equipo desde el derbi de Sevilla, admitió que ha sido «duro», pero se mantuvo desafiante: «Tenemos muchas cosas que mejorar, vamos a mejorar, vamos a darle la vuelta a la situación rápidamente. Ahora tenemos dos partidos en casa con nuestra afición. Vamos a luchar».
- AFP
Luchas físicas y un camino hacia la redención
El brasileño también admitió que está luchando contra problemas físicos para recuperar su mejor forma. «No estoy al 100 %, pero estoy siguiendo un tratamiento y espero mejorar día a día», explicó. El Betis volverá a la acción en La Liga este fin de semana en casa ante el Celta de Vigo, antes de comenzar los preparativos para el partido de vuelta contra el Panathinaikos.
Anuncios