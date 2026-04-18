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«¡Tenemos muchos problemas!» - Roberto De Zerbi reacciona tras el triunfo del West Ham, rival del Tottenham en la lucha por el descenso, gracias a la noche de fiesta del Crystal Palace en Florencia
De Zerbi se enfrenta a la realidad del descenso
El entrenador del Tottenham, De Zerbi, admite que su equipo está abrumado por problemas internos en su lucha por mantenerse en la Premier League. Anclados en los tres últimos puestos, los Spurs son el único equipo de la máxima categoría que aún no ha ganado en 2026, lo que los deja a dos puntos de la salvación con solo seis jornadas por jugar.
Mientras, el West Ham, rival directo, visita al Crystal Palace —en racha tras avanzar en la Conference League—, De Zerbi insiste: “No debemos mirar más allá de nosotros”. El técnico italiano busca acabar con la sequía de triunfos que tiene a los londinenses en el puesto 18, por detrás de los Hammers.
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El entrenador exige concentración
Al preguntarle por las dificultades de los Spurs, De Zerbi se centró en su propio equipo. El técnico cortó las preguntas sobre los festejos del Palace con su afición tras vencer a la Fiorentina y sobre los movimientos en la zona de descenso.
«No estoy acostumbrado a pensar en problemas ajenos», admitió De Zerbi, según Football London. «Tenemos muchos problemas, pero podemos ganar mañana. Nos centramos en ese partido y, después, veremos lo que hagan Crystal Palace y los demás. No podemos perder tiempo en otros equipos si no ganamos desde 2025».
A Xavi Simons le han dicho que «deje de» y que cumpla con lo prometido
Más allá de los problemas estructurales del equipo, De Zerbi ha señalado a Xavi Simons como el jugador que más debe mejorar individualmente. El holandés, que llegó al norte de Londres el verano pasado con grandes expectativas, ha tenido dificultades para mantener la regularidad en su complicada primera temporada en la Premier League.
Para devolverlo al once, De Zerbi le ha dado instrucciones claras: «Debe marcar, dar asistencias y correr sin balón. Basta. ¡Ya es suficiente!».
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Los Spurs se enfrentan a un partido decisivo contra el Brighton
De Zerbi está bajo presión: debe ganar este fin de semana ante su exequipo, el Brighton. Tras perder 1-0 en su debut contra el Sunderland, el italiano necesita sacar adelante a una plantilla mermada por lesiones de jugadores clave como Cristian Romero.
Además, el West Ham, en alza, reduce su margen de error. Una mala racha ante Aston Villa, Leeds United y Chelsea podría suponer el primer descenso de los Spurs desde 1978.