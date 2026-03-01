El exentrenador del Marsella y la Lazio ha implementado inmediatamente un exigente régimen de entrenamiento físico, dando prioridad al acondicionamiento de una plantilla que, en su opinión, ha mostrado signos de deterioro físico. Cuando se le preguntó si estaba llevando a los jugadores al límite, Tudor respondió que quiere que los «soldados» del Tottenham luchen y señaló que el trabajo en el campo de entrenamiento no es negociable.

«He introducido algunas carreras sin balón. A los jugadores nunca les gustan las carreras sin balón, así que hemos introducido algunas carreras sin balón [en las sesiones]», admitió Tudor, según informa The Telegraph. «Pero es un momento en el que no hay tiempo para pensar demasiado en lo que a alguien no le gusta. Y lo mejor es que lo entienden. Así que me han dado su disponibilidad para hacer estas cosas».

«Físicamente, creo que no estamos en una situación increíble. Han jugado muchos partidos en el último periodo sin muchos jugadores disponibles y eso ha supuesto que la condición física del equipo haya bajado. Así que tenemos que aprovechar este periodo en el que no jugamos partidos para echarle gasolina al motor, para que el motor empiece a funcionar mejor».