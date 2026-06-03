¡Tendría que renunciar a una gran cantidad de dinero! Al parecer, Marc-André ter Stegen es candidato para fichar por un gigante del fútbol europeo en crisis

Jordi Cruyff, director técnico del Ajax desde principios de febrero, busca un portero con experiencia. Además de Mark Flekken, segundo guardameta de Holanda en el Bayer Leverkusen, y de Yann Sommer, cuyo contrato con el Inter de Milán vence en junio, Cruyff también sigue a ter Stegen.

Un posible motivo para que el alemán fiche por el Ajax es el nuevo entrenador del club neerlandés. El español Michel, que ya lo fichó para el Girona en enero, fue presentado el martes. Tras perder la titularidad en el Barcelona el pasado verano ante Iñaki Peña, se marchó cedido al Girona en enero para intentar ganarse un sitio en la portería alemana para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, finalmente ocupada por Manuel Neuer.

Sin embargo, el plan fracasó: tras dos partidos se lesionó de nuevo y no volvió a jugar. Al parecer, ter Stegen quería quedarse en Girona, donde Michael seguiría como técnico. Sin embargo, el descenso de LaLiga modificó los planes y el portero regresará a Barcelona a finales de junio, al menos por ahora.