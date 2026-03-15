El Lazio-Milan es un partido fundamental para los rossoneri en su lucha por el título contra el Inter y, en la previa del encuentro, para presentarlo en DAZN, tomó la palabra el director deportivo de los rossoneri, Igli Tare, gran exjugador de este clásico contra los biancocelesti.

Tare intentó frenar el entusiasmo en torno al título, ya que, en su opinión, la lucha aún no se ha reabierto. El directivo eludió la pregunta sobre el posible fichaje de Moise Kean, pero dio una pista sobre el futuro de un pilar como Luka Modric, quien deberá decidir si renueva o no al final de la temporada y para quien ya hay un contrato listo en caso de que lo haga.

Estas son sus palabras