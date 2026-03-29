Tardelli a Barella: «Haz las cosas con sencillez, no te compliques. Tres meses malos no cambian una carrera. Y que el Inter le dé un mes de vacaciones»

«¿Barella está de bajón últimamente? No se puede estar siempre al máximo. Hay temporadas o momentos más difíciles. A mí también me pasaba. Cansancio físico y mental, otras motivaciones, y no siempre sabes por qué. Sin embargo, tres meses malos no cambian una carrera. Solo hay que tener paciencia y recordar lo que me dijo Bearzot en Argentina. Nunca lo olvidaré. Era finales de mayo de 1978, yo estaba literalmente hecho polvo. Ni siquiera me salían las cosas más fáciles. Bearzot me sustituyó en un amistoso antes del Mundial de Argentina. Yo, deprimido, le dije: «Mister, entiendo que ya no confía en mí. Déjeme fuera, si quiere...». Él respondió enseguida: «Marco, no digas tonterías. Si no puedes hacer otra cosa, pasa el balón a un compañero». Quería decir: haz las cosas sencillas, no te compliques. Luego salió como sabemos, con una selección aún más bonita que la de 1982. Contra los norirlandeses hizo las cosas fáciles porque es un jugador inteligente. Y además, si yo fuera el Inter, después del Mundial le daría un mes de vacaciones absolutas. Es suficiente para recuperarse».



