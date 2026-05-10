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«Tan grande y rápido»: Noni Madueke revela a su rival más difícil y explica por qué dejó el Chelsea para fichar por el Arsenal en 50 millones de libras
El duelo con Virgil van Dijk
Madueke, extremo del Arsenal, ha enfrentado a grandes defensas en la Premier League, pero señala a Virgil van Dijk, capitán del Liverpool, como el más difícil.
En declaraciones a Sky Sports sobre el central holandés, Madueke dijo: «Probablemente diría que Virgil van Dijk. Es tan grande y rápido que es difícil colarse por detrás de él. Probablemente diría que él, sin duda. Jugar contra rivales así es una buena competición; quieres ponerte a prueba contra los mejores, esa es la mentalidad que hay que tener al salir al campo. Es fútbol de alto nivel y resulta divertido retarse a uno mismo contra ese tipo de jugadores».
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Por qué eligió el Arsenal en lugar del Chelsea
Su fichaje por el Emirates Stadium, valorado en unos 50 millones de libras (68 millones de dólares), sorprendió el verano pasado, sobre todo tras su aportación al triunfo del Chelsea en la Conference League. Sin embargo, el extremo asegura que la ilusión de ganar títulos con Mikel Arteta fue clave en su decisión de cambiar de equipo dentro de la misma ciudad.
«Creí que el Arsenal podía ganar títulos, por eso firmé», explicó Madueke. «Los compañeros ingleses me ayudaron mucho; ya éramos amigos, así que fue genial. Todo el club se mostró muy servicial. Hay gente estupenda dispuesta a trabajar duro, así que en ese sentido fue fácil».
Apoyamos a Declan Rice para que gane el premio de la PFA.
Madueke no es el único exjugador de la cantera del Chelsea que destaca en el norte de Londres. Declan Rice ha sido una revelación y, para Madueke, es el candidato más firme al premio al Jugador del Año de la Premier League de la PFA tras una temporada estelar.
Al preguntarle si Rice merece el prestigioso galardón individual, Madueke respondió: «Sí, sin duda. Espero que lo gane. Ha sido muy regular esta temporada. Ese tipo de trofeos dependen tanto del éxito del equipo como del rendimiento individual, pero si ganamos, estoy seguro de que tiene muchas posibilidades. Le conozco desde hace años y es un gran compañero y líder, dentro y fuera del campo».
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En busca de títulos con Arteta
Aunque Madueke no ha sido titular fijo para Arteta, sus aportes han sido clave en la histórica temporada del Arsenal. Los Gunners ya están en su primera final de la Liga de Campeones en 20 años tras eliminar al Atlético y aún pelean por la Premier. El domingo buscarán mantener la racha ante el West Ham.