El año pasado el Borussia Dortmund y el Bayer Leverkusen ya siguieron a Valdepeñas. Ahora, además del Frankfurt, también lo hacen Arsenal y AC Milan, por lo que el Eintracht tendrá competencia de peso por el exinternacional sub-19 español.

Debutó con el primer equipo en diciembre, bajo Xabi Alonso, y fue titular en la victoria 2-1 ante el Alavés. Desde entonces no ha tenido más oportunidades en la primera plantilla, pero es titular en el Castilla, que compite en Tercera División, donde ha jugado 26 partidos y marcado dos goles esta temporada.

En Frankfurt podría surgir la necesidad de reforzar la defensa este verano si Nnamdi Collins se marcha. Aunque el jugador de 22 años tiene contrato hasta 2030, valora un cambio y la Premier League le sigue de cerca; el Eintracht estaría dispuesto a venderlo y pediría unos 40 millones de euros.