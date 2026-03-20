¿También debido a las salidas de Julian Brandt y Niklas Süle? Al parecer, Nico Schlotterbeck se inclina por quedarse en el BVB

Si el Borussia lograra renovar el contrato, vigente hasta 2027, el BVB seguiría contando con un líder indiscutible, un referente y un mentor tras el cual puedan desarrollarse talentos como Luca Reggiani. Además, este zurdo de 26 años pasaría a formar parte de los jugadores mejor pagados.

Se habla de, como mínimo, duplicar su salario anual actual, que se sitúa, según se rumorea, entre cinco y seis millones de euros. Una cifra que se menciona una y otra vez es la de 14 millones de euros. Además, el jefe de la defensa podría obtener una cláusula de rescisión que le daría la posibilidad, a partir del verano de 2027, de abandonar el club por 60 millones de euros, siempre y cuando renueve antes.

En los últimos meses, Schlotterbeck ha sido relacionado con todo tipo de clubes de primer nivel, pero no se sabe nada de ningún contacto concreto al respecto. Entre otros, se ha rumoreado el interés del FC Bayern de Múnich, el Barcelona, el Real Madrid y el Liverpool.