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¿Sustituto de Mohamed Salah o cesión al Bournemouth? El futuro de Rio Ngumoha queda claro tras el veredicto de Stan Collymore sobre este joven prodigio de 17 años
Salah, el «rey egipcio», listo para ceder el trono del Liverpool
Liverpool se prepara para despedir a su «Rey egipcio»: Mohamed Salah, dos veces campeón de la Premier League, dejará el club como agente libre este verano. El delantero, de 33 años, queda liberado del último año de su contrato.
Tres veces Jugador del Año de la PFA y con cuatro Botas de Oro, su salida dejará un gran vacío en Merseyside. Se prevé que el club invierta en un sustituto para la banda derecha.
Sin embargo, Ngumoha, con dos goles en 23 partidos esta temporada, ha mostrado suficiente para ser el próximo heredero. Se desconoce si sucederá pronto o dentro de unos años.
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¿Podrá Ngumoha ocupar el puesto de Salah en Anfield?
Al preguntársele si Ngumoha podría ahorrarle tiempo y dinero al Liverpool en el mercado de fichajes para cubrir la baja de Salah, el exdelantero de los Reds Collymore —en colaboración con Best Betting Bonuses— declaró a GOAL: «Puede ahorrarles mucho tiempo y dinero, pero no creo que sea necesariamente como sustituto de Salah.
Sin embargo, el Liverpool debe tener cuidado al presentarlo así porque solo tiene 17 años. Piensa en Robbie Fowler, Michael Owen, Steven Gerrard o Jamie Carragher, todos debutaron muy jóvenes. Liverpool tiene la tradición de lanzar a jóvenes que luego se convierten en estrellas.
Lo diferente ahora, respecto a hace 20 o 30 años, son las redes sociales: un millón de cuentas de fútbol que pueden abrumar a un chico. Él las usará y será consciente de ello.
Eso es lo que lo hace muy difícil para un jugador de 17 años, como Max Dowman en el Arsenal. La semana pasada marcó un buen gol, pero se presentó como si fuera el mejor de la historia y como si hubiera dado el título al Arsenal. A los 17 años, esa narrativa ejerce una presión constante sobre un chico. Liverpool lo sabe.
«Creo que el Liverpool buscará reemplazar a Salah con un extremo derecho eficaz, a la derecha del trío, mientras intenta definir durante la pretemporada la mejor posición de Ngumoha: ¿derecha, izquierda o centro? Le darán minutos, le observarán en los entrenamientos y tomarán una decisión. Pero creo que separarán el tema de Salah del de Ngumoha, pues sería demasiada presión».
¿Le vendría bien a Ngumoha una cesión en la temporada 2026-27?
Collymore habló sobre lo que podría pasar en el próximo mercado de fichajes con Ngumoha, internacional sub-19 de Inglaterra que llegó al Liverpool procedente del Chelsea en 2024: «Creo que gastarán con moderación, aunque quizá inviertan mucho. Quizá piensen que necesitan una fortuna para reemplazar a Salah.
Es como con los entrenadores: tras un técnico excelente, suele llegar uno muy distinto. Frank Clark, por ejemplo, era tranquilo y pragmático, nada efectista. Decía: “No necesito hacer nada; todos vosotros sois muy buenos jugadores que trajo Brian Clough. Solo tengo que hacer pequeñas cosas entre bastidores». Y eso es lo que hacía. Creo que pasa lo mismo al sustituir a jugadores legendarios.
Fichas a alguien por 30 o 40 millones para que haga bien su trabajo, no para sustituir a Salah. Mientras tanto, en segundo plano, alguien como Ngumoha puede encontrar su sitio. Si rinde como esperamos, acabará entrando en el primer equipo y jugará con regularidad en la liga, no solo en copas.
Quizá decidan que aún no está listo para 30 partidos y lo ceden: podría ir al Palace u otro equipo similar para madurar. Preferiría que fuera una cesión a la Championship, así que veo factible que juegue una temporada completa en el Bournemouth —un equipo muy bueno—, cerca del mar, con menos presión, un gran entrenador y buenos compañeros; eso le ayudaría a madurar.
Allí ganará en físico y pulirá sus habilidades, sumará minutos y volverá un año después. Hay varias opciones y el Liverpool las valorará antes de decidir quién sustituirá a Mo Salah».
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Ngumoha bate récords mientras Salah se prepara para marcharse
Ngumoha firmó su primer contrato profesional con el Liverpool en septiembre de 2025. Para entonces ya era el jugador más joven en vestir la camiseta de los Reds en la FA Cup y la Liga de Campeones.
En una temporada complicada para el Liverpool, se pide que tenga más minutos, quizá a costa de Salah. Ambos fueron titulares en bandas opuestas en el último partido de los Reds en la Premier League contra el Fulham y marcaron: Ngumoha anotó su primer gol en Anfield en la victoria por 2-0. Con ese tanto, Salah elevó a 256 su cuenta personal en 437 partidos durante nueve años inolvidables.