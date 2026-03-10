A los 22 minutos, los Spurs, que ocupan el puesto 16 de la Premier League, solo un punto por encima del primer puesto de descenso, y que llevan seis partidos oficiales sin ganar, ya perdían por 0-4. Fue la segunda ventaja más rápida por 4-0 en un partido de la Liga de Campeones, solo superada por el Real Madrid contra el Dinamo de Zagreb el 22 de noviembre de 2011 (20 minutos).
Traducido por
¡Sustitución histórica! El portero del Tottenham, Kinsky, comete dos graves errores y es sustituido a los pocos minutos de empezar el partido
Los londinenses encajaron los cuatro goles en 16 minutos. Con el marcador ya 0-3, el entrenador Igor Tudor, que había perdido sus tres partidos como técnico de los Spurs, decidió dar por terminada su actuación.
El técnico de 47 años sustituyó al portero Antonin Kinsky por Guglielmo Vicario. Este último es el portero titular del Tottenham, pero, sorprendentemente, comenzó el partido en el banquillo.
La medida fue necesaria debido a dos graves errores de Kinsky. El jugador de 22 años resbaló con el balón en los pies en el 0-1 de Marcos Llorente (6'), y los locales aprovecharon el error para adelantarse pronto en el marcador.
- AFP
El Tottenham sustituye al portero tras solo 17 minutos
Pero la situación se volvió aún más amarga para el jugador de 22 años, que debutaba en una eliminatoria de la Liga de Campeones. Kinsky falló al intentar despejar un pase atrás inofensivo, Julian Álvarez aprovechó el regalo y marcó el 3-0 (15'). Tras la siguiente interrupción, Tudor sustituyó a su portero.
Kinsky se convirtió así en el primer portero en la historia de la Liga de Campeones en ser sustituido sin estar lesionado en los primeros 20 minutos. Abandonó el campo consternado y con lágrimas en los ojos. Al dirigirse al vestuario, dos miembros del cuerpo técnico acudieron en su ayuda y consolaron al checo, que llegó en enero de 2025 procedente del Slavia de Praga por un traspaso de 16,5 millones de euros.
Desde entonces, Kinsky ha disputado doce partidos oficiales con los Spurs, en los que ha encajado 19 goles. En la temporada actual, solo había disputado dos partidos en las competiciones de copa. Su primera toma de contacto con la máxima competición europea fue en Praga, donde disputó cuatro partidos en la fase de clasificación para la fase de grupos.