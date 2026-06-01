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«¡Sus propuestas son la ruina!» Florentino Pérez arremete contra su gran rival en la lucha por el poder en el Real Madrid
«No puedo permitir que se apropien de nuevo del club. Son las mismas personas: los hijos, los amigos, los hermanos». La ira del veterano presidente del Real Madrid creció cuando Riquelme intentó ganarse a los votantes con promesas de fichajes. «¿Alguien duda de que, bajo mi mandato, jueguen en el Real Madrid los mejores jugadores del mundo?», preguntó Pérez. Y, en este debate, el dirigente se ampara en «la historia».
Riquelme ya se había adelantado en una entrevista con el diario ABC, donde detalló sus planes de fichajes si resultaba elegido. «Hemos fichado a dos estrellas internacionales», declaró el jugador de 37 años: «Tengo un acuerdo por el que dos grandes estrellas internacionales jugarán en el Real Madrid si soy presidente. Dos estrellas que son necesarias para el proyecto deportivo a corto, medio y largo plazo».
No reveló los nombres, pero criticó con dureza la gestión actual: «Como aficionado del Real Madrid, debo decir que al club le falta jerarquía, profesionalidad, valores y la esencia de lo que realmente es el Real Madrid».
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¿Se convertirá pronto el Real Madrid en un club de inversores? «¡Podrían ser las últimas elecciones!»
Riquelme criticó con dureza los planes de privatización de Pérez. «Quieren quitarles el club a los socios», afirmó. Se rumorea que Pérez busca ceder entre un 5 % y un 10 % del club a inversores, pese a que hoy pertenece íntegramente a los socios. «¡Podrían ser las últimas elecciones, eso es lo que piensan muchos en el Real Madrid! Porque la privatización está al caer», había dicho Riquelme.
Pérez respondió: «Mienten. El Real Madrid siempre pertenecerá a sus socios» y recordó que arriesgó su patrimonio «para salvar al club».
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El Real Madrid se hunde en el caos, en parte debido a las decisiones de Pérez
El fiasco del Real Madrid la temporada pasada, sin títulos y lleno de turbulencias, ha dejado a Pérez vulnerable. Decisiones como destituir a Xabi Alonso tras seis meses y nombrar a Álvaro Arbeloa no funcionaron. Con Arbeloa surgieron enemistades abiertas (Valverde y Tchouamenie) y el club terminó en el caos.
Para reemplazar a Arbeloa, Pérez busca un técnico que “se identifique con la cultura del Real Madrid” y aproveche a las estrellas. Desde hace tiempo existe un acuerdo con José Mourinho, quien regresaría a la capital si Pérez gana las elecciones del 7 de junio.
Pérez achaca el fracaso a la sobrecarga de partidos desde el inicio: «El Mundial de Clubes nos mató; a los cuatro meses teníamos 28 lesionados».