De suplente a protagonista: Tadeo Allende, la sombra de Lionel Messi que puede decidir la MLS Cup 2025

Tadeo Allende superó un inicio complicado y llega en su mejor momento; Inter Miami lo necesitará para impulsar su camino hacia la MLS Cup.

Al inicio de la temporada, Tadeo Allende desaprovechaba demasiadas oportunidades, y no faltaban. El mediocampista ofensivo argentino, incorporado a Inter Miami en préstamo desde el Celta de Vigo el invierno pasado, se suponía que era la pieza clave del ataque de los Herons. Su tarea era simple: convertir las oportunidades que inevitablemente llegarían.

Y oportunidades siempre habría. Esa es la realidad de jugar junto a Lionel Messi. Cuando Messi tiene el balón, los rivales se desajustan, los espacios se abren y la responsabilidad cae sobre quienes lo acompañan para explotarlos, cronometrar sus movimientos y definir. Aunque el fútbol es mucho más que eso—rotaciones, desmarques, patrones ensayados—la misión de Allende se reducía a una sola cosa: marcar.

El problema era que no lo hacía con suficiente frecuencia. Sus 15 goles en todas las competiciones son sólidos en papel e incluso superan su xG, pero Miami genera tantas ocasiones que siempre parecía que podía dar más. A menudo no llegaba a las zonas más peligrosas y dejó escapar oportunidades clave.

Ahora, eso ha cambiado. Allende ha encontrado su instinto goleador en el momento justo. Miami avanza hacia la MLS Cup, con Messi a un ritmo histórico en los playoffs, igualando el récord de goles en postemporada con ocho. Pero Allende se ha convertido en el filo que completa el cuadro. Y el sábado, ante Vancouver, su versión más letal podría ser la que decida si el equipo de Javier Mascherano continúa su camino o regresa a casa.

  • Javier Mascherano Inter Miami 2025Getty

    Una adquisición desconcertante

    Ahora, toca hablar sobre la política de fichajes del Inter Miami. Es un tema que ya cansa, pero merece análisis. Muchos expertos notaron que los Herons se enfocaron de manera notable en talento argentino. Su técnico, Javier Mascherano, compartió vestuario con Messi. Algunos llegaron a calificar los movimientos de Miami como “los fichajes de Messi”. Leo consigue lo que quiere, y quizás haya algo de verdad en eso.

    Sin embargo, Allende no respondía a las necesidades más urgentes del equipo. Durante los playoffs del año pasado, Miami sufrió por la falta de velocidad en el centro de la defensa y por un mediocampo envejecido. Lo que necesitaban era un defensa central que pudiera liderar la línea defensiva y jugadores experimentados en la MLS que cubrieran los huecos del medio.

    En cambio, lo que llegaron fueron opciones cuestionables en defensa y un cedido del Celta de Vigo sin experiencia en la MLS. Allende fue una adquisición sorprendente: sin probarse en la máxima categoría española y con experiencia limitada en un club de media tabla de Argentina.

    El mensaje del club era claro: Allende podía aportar en todas las áreas.

    “Estamos complacidos de incorporar al delantero Tadeo Allende para fortalecer aún más nuestro ataque. Su versatilidad refuerza nuestras opciones en la delantera, ya que puede desempeñarse en distintas posiciones del campo. Estamos emocionados de sumarlo para competir en múltiples torneos en 2025”, declaró en su momento Raúl Sanllehí, presidente de operaciones de fútbol.

  • Inter Miami CF v SE Palmeiras: Group A - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport

    Arranque irregular

    Allende se convirtió en un pilar del equipo desde el primer minuto, cumpliendo con la promesa del club de utilizarlo en distintas posiciones. Sin embargo, su tarea principal, al igual que en la Argentina de Messi, era trabajar duro para abrir espacios cuando su estrella tenía el balón y recuperar la posesión cuando lo perdían. Al inicio de la temporada, los resultados fueron prometedores: Allende marcó en cuatro partidos consecutivos y parecía una amenaza real.

    Pero luego los goles dejaron de llegar. Tras anotar contra Charlotte el 15 de marzo, pasó dos meses sin celebrar. En ese período disparó 15 veces, más de dos por partido, pero solo tres tiros fueron a portería. Sus oportunidades eran claras, muchas cerca del arco y gracias a pases de Messi. Se le pedía un toque final que simplemente no estaba consiguiendo.

    Aun así, su trabajo sin balón justificaba su presencia, y cualquier aporte ocasional de gol lo convertía en un jugador valioso. Allende inició todos menos seis partidos de la temporada regular en todas las competiciones y anotó un gol decisivo contra Palmeiras en el Mundial de Clubes.

    Para Miami, la campaña fue irregular. Los Herons terminaron terceros en la Conferencia Este, fueron eliminados en la Liga de Campeones de la CONCACAF por un equipo superior y también cayeron en el Mundial de Clubes frente al PSG. Pero Allende no fue el problema: la defensa era el principal talón de Aquiles. Y una evidencia clara de su influencia es que Miami no perdió ningún partido en el que él anotara.

    No se podía negar: cuando Allende encontraba la red, las cosas iban bien para Miami.

  • Afinando la puntería en los playoffs

    En los playoffs, Allende ha dado un salto de calidad. De repente, se ha vuelto letal. Ha anotado ocho goles en la postemporada, incluyendo siete en sus últimos tres partidos. Ya no falla remates fáciles, no desvía cabezazos y ha dejado atrás los errores tontos.

    Su hat-trick ante NYCFC en las Finales de la Conferencia Este fue sencillamente espectacular: tres remates perfectos que coronaron una actuación brillante.

    El tercer gol hizo sonreír a Mascherano. Tras un pase de Yannick Bright, Allende cronometró su carrera a la perfección, superó al defensor con velocidad y, con tiempo para analizar ángulos y posibilidades, elevó el balón sobre el portero Matt Freese con un globo magistral. Una finalización de delantero experimentado, ejecutada con total confianza.

    Mascherano atribuyó este cambio a la confianza:
    “No hay nada más poderoso en el fútbol que la convicción de un jugador. Cuando saben a dónde ir y qué hacer, las tácticas desaparecen. Solo se trata de unirse a esa convicción y cometer menos errores,” explicó tras la victoria.

  • luis suarez(C)Getty Images

    El ocaso de Luis Suárez

    Históricamente, Messi siempre ha necesitado un compañero de equipo. Estas cosas, en realidad, suelen suceder. En el Barcelona, estaba rodeado de talento ofensivo de élite: Neymar, Thierry Henry, Suárez, David Villa, entre otros. En el PSG, contó con Kylian Mbappé. Para Argentina, varias superestrellas han ido y venido.

    Esto no es como en los deportes estadounidenses, donde una sola superestrella puede cargar con todo. Nunca puedes realmente neutralizar a Messi en un partido, pero sí necesita apoyo. El año pasado fue Suárez quien brilló en su primera campaña en la MLS. Esta temporada, sin embargo, su nivel ha bajado. Suárez no es ineficaz, pero ha fallado oportunidades cruciales, al igual que Allende en momentos anteriores. Miami, entonces, necesitaba a alguien que destacara cuando más se requería.

    En ese sentido, Allende ha cumplido su papel con creces. Hoy es el número 2 confiable, el jugador que hace que las cosas sucedan cuando Messi está ocupado. Y quizás lo más importante: es alguien en quien Messi confía lo suficiente como para pasarle el balón. Con Suárez fuera de forma, esa confianza puede resultar invaluable.

  • Inter Miami CF v New York City FC - Audi 2025 MLS Cup Western Conference FinalGetty Images Sport

    ¿La clave de todo?

    Y así llegamos al sábado. Para Mascherano será interesante: Messi es un titular indiscutible y Miami contará con él para generar juego, especialmente frente a una defensa de Vancouver que ha mostrado vulnerabilidad en los playoffs.

    Pero armar el equipo a su alrededor es todo un desafío. Suárez no ha iniciado los últimos dos partidos, con el joven Mateo Silvetti de 19 años ocupando su lugar. Esto ha permitido a Messi caer en un rol más profundo, al estilo de falso 9, y le ha dado a Allende más libertad para moverse y atacar. Sin duda, Allende y Suárez pueden coincidir en el campo; Miami también puede ganar con Suárez de titular. Sin embargo, el sistema más efectivo últimamente ha sido el que prescinde de la leyenda uruguaya desde el inicio.

    Sin Suárez, Miami rinde mejor. Eso está claro. Pero Allende también debe responder. Habrá espacios, oportunidades y momentos decisivos. Y Allende, el compañero incansable de Messi, tendrá que aprovecharlos. Si lo hace, la primera MLS Cup podría estar más cerca de llegar a South Beach.

