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sabatini inter atalantaGetty Images
Sandro Sabatini

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Sulemana sigue los pasos de Ricci, pero el Inter está cansado y Chivu se equivoca con los cambios: hay más allá de la polémica con el Atalanta

El análisis del Inter-Atalanta, por Sandro Sabatini.

Una semana después del brazo de Ricci, llega la mano de Sulemana. Las cuentas no cuadran ni en lo que respecta a la polémica ni a la clasificación. En seis días, el Inter se lleva a casa más tarjetas (Chivu expulsado por doble amarilla) que puntos (solo 1). Hay que esperar unas horas para ver si el campeonato se reabre realmente en beneficio del Milan o incluso del Nápoles. El destino sigue estando en manos del Inter. Y no en las de Ricci o Sulemana, para que quede claro. Son las manos, o mejor dicho, las piernas y la cabeza de un equipo, el Inter precisamente, que objetivamente parece cansado. Y el cansancio lo ha puesto de manifiesto incluso el Atalanta, que viene de sufrir una catástrofe en la Liga de Campeones. En definitiva, más allá de la polémica hay algo más. Y quizá algo peor: el Inter no está en su mejor momento. El Scudetto sigue estando claramente a su alcance, pero debe volver a ponerse en pie (por sí mismo) sin pensar en las manos (de los demás).

  • Unas breves valoraciones individuales. Sommer estuvo atento en la primera parte y no tuvo culpa alguna en el empate del Atalanta. El trío defensivo en tres adjetivos: Bisseck, discreto; Akanji, seguro; Carlo Augusto, proactivo. Sobre todo el brasileño cuajó una actuación llena de frescura en ataque y con recuperaciones muy importantes en defensa. Al margen del polémico episodio del gol del Atalanta, el hombre clave fue Dumfries, que durante demasiados meses ha sido «un hombre menos» debido a la lesión. No hay que andarse con rodeos: el holandés ofrece a Chivu un rendimiento claramente superior al de cualquier suplente. En el otro lado del campo, Dimarco, a pesar de una actuación globalmente a la altura, solo pecó de falta de precisión en un par de remates. El trío central se mostró un poco (demasiado) pesado. Una parte para el discreto Sucic y otra para el comedido Mkhitaryan. Una pequeña mejora para Barella, aunque aún lejos de sus mejores actuaciones, que ya se han perdido en el tiempo. La seguridad volvió a recaer en Zielinski, un director de juego experto en dosificar las fuerzas e inteligente en la lectura táctica. En ataque se vio a un Thuram intermitente y con errores que el público señaló con dureza. En conjunto, la actuación del francés fue suficiente. Excelente, en cambio, la de Pio Esposito, a quien Chivu ahorró (¿explicablemente?) la última media hora, dando espacio a Bonny. El delantero centro azzurro habrá convencido a Gattuso en la tribuna. Pio es el más preparado de todos, incluidos Scamacca y Kean, para liderar el ataque azzurro en los play-offs mundiales que se avecinan dentro de unos diez días.

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  • Al final queda la sensación de que, por temor al cansancio de sus hombres, Chivu desperdició algunos cambios. Sobre todo el de Pio Esposito, hay que decirlo una y otra vez. Pero luego se hablará sobre todo del episodio crucial: el empujón o el cruce de piernas entre Dumfries y Sulemana. Aunque serán comentarios complementarios. Hay jugadas polémicas, y el Inter también está en claro declive. 

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