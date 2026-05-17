Julian Nagelsmann eludió el sábado en el programa «Aktuelles Sportstudio» de laZDF todas las preguntas sobre Manuel Neuer. A pesar de los rumores, aún se desconoce si el portero de 40 años del Bayern volverá al Mundial con Alemania y dejará a Oliver Baumann en el banquillo.
Traducido por
¡Su comentario sarcástico contra Uli Hoeneß no tiene sentido! Julian Nagelsmann se lía con el ejemplo de Aleksandar Pavlovic
Nagelsmann respondió con más contundencia a las últimas críticas de Uli Hoeneß. El presidente del Bayern reprochó al seleccionador, entre otras cosas, una excesiva rotación. «Si Alemania logra ser un equipo pese a que el entrenador no ha repetido once, tendremos opciones», afirmó Hoeneß. Y añadió: «La selección alemana nunca ha jugado dos veces seguidas con el mismo once; eso se lo reprocho a Julian, ya se lo he dicho personalmente». También sugirió que el exentrenador del Bayern se había ofendido tras hablar con él.
«Aprecio muchísimo a Uli», comenzó Nagelsmann. «Ha tenido éxitos increíbles y ha contribuido en gran medida a que el Bayern de Múnich sea el club que es, también en Europa con este prestigio». Hoeneß tiene su número de móvil. «Me alegra que me llame cuando tenga algo urgente que decirme. Si ve margen de mejora en mí, en el equipo o en la plantilla, puede llamarme cuando quiera».
Aun así, respondió a las críticas concretas: «Rara vez me ofendo», afirmó, y sobre la rotación añadió con una sonrisa: «Un ejemplo: en septiembre Aleks Pavlovic jugó de titular. En octubre estaba lesionado, así que lo cambiamos. No creo que a Uli le hubiera gustado que le dijera: “Venga, Pavlo, olvídate de la lesión, tienes que jugar en octubre”.
- Getty Images Sport
La tergiversación de los hechos en el caso de Aleksandar Pavlovic
En principio, lo que Nagelsmann quería decir —con razón— es que los cambios en el once inicial de la selección alemana son en parte inevitables por los largos intervalos entre partidos y las posibles lesiones. Sin embargo, en su ejemplo mezcló un poco las cosas.
Pavlovic ya estaba recuperado de su fractura de órbita y había jugado dos veces con el Bayern antes de la fecha FIFA de septiembre, pero Nagelsmann lo marginó. En octubre lo convocó y lo puso de titular en los dos partidos. Sorprende que Nagelsmann no verificara antes esta crítica, quizá preparada adrede. Más allá de esa confusión, entre el segundo partido de septiembre (3-1 a Irlanda del Norte) y el primero de octubre (4-0 a Luxemburgo) modificó el once en cinco posiciones.
En los últimos meses, Nagelsmann ha sorprendido con declaraciones fácilmente refutables, como cuando elogió a Leon Goretzka por su potencia de remate de cabeza frente a Anton Stach, pese a que las estadísticas indicaban lo contrario. Sobre Pavlovic, al que ya había cuestionado en otras ocasiones por sus lesiones y rendimiento, volvió a pronunciarse de forma polémica.
La selección alemana: el balance de Julian Nagelsmann como seleccionador nacional
Partidos S - U - N Goles Puntos por partido 31 19 - 6 - 6 70:33 63/2,03