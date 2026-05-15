Johnson se proclamó campeón de la Europa League con el Tottenham la temporada pasada, al marcar el gol decisivo en la final contra el Manchester United y acabar con 17 años de sequía. Cerró la campaña 2024-25 como máximo goleador de los Spurs, con 18 tantos.

Sin embargo, el veloz extremo de 24 años veía cada vez más difícil ser titular, lo que motivó su traspaso al otro lado de Londres por una cuantiosa suma. Johnson aún no ha justificado esa inversión.

No ha marcado en sus 25 partidos con el Palace y su nivel se ha estancado. Aun así, podrá volver a saborear la gloria europea si los Eagles vencen al Rayo Vallecano en la final de la Conference League.