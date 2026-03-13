Steven Gerrard y Frank Lampard quedan fuera de la lista de Kyle Walker, quien revela a sus cinco mejores compañeros de la selección inglesa tras anunciar su retirada de la selección

Cuando se le pidió que redujera la lista de sus compañeros de equipo a cinco nombres, Walker dio prioridad a la trayectoria y al impacto en los torneos. «¿Los cinco mejores jugadores de Inglaterra con los que he jugado, sin ningún orden en particular? Wayne Rooney y Harry Kane, sin duda», declaró Walker a England Football. A continuación, centró su atención en la línea defensiva que ha marcado la era de Southgate, y añadió: «Creo que John Stones tiene que estar ahí, así que voy a incluir tanto a John como a Harry Maguire, porque creo que han sido un pilar en la defensa en todos los mejores torneos en los que, obviamente, hemos conseguido grandes cosas». Para el último puesto, eligió a un especialista: «Jordan Pickford también ha estado increíble, así que, como es portero, incluiría a Jordan».