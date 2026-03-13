Getty Images Sport
Steven Gerrard y Frank Lampard quedan fuera de la lista de Kyle Walker, quien revela a sus cinco mejores compañeros de la selección inglesa tras anunciar su retirada de la selección
El fin de una era para uno de los pilares de los Tres Leones
Walker anunció oficialmente esta semana su retirada del fútbol internacional, poniendo fin a una odisea de 15 años con la selección nacional. Desde que debutó con la selección absoluta en 2011, el defensa ha sido una pieza fundamental del resurgimiento del equipo, desempeñando un papel clave en las clasificaciones para las fases finales de la Eurocopa 2020 y 2024, así como en la semifinal del Mundial de 2018. Tras haber compartido el terreno de juego con una amplia gama de talentos de diferentes épocas —desde los últimos años de Gerrard y Lampard hasta la actual generación de estrellas—, la selección de Walker ofrece una perspectiva especial sobre los jugadores que, en su opinión, fueron los más influyentes durante el periodo de mayor éxito de Inglaterra.
La base defensiva y los goleadores de élite
Cuando se le pidió que redujera la lista de sus compañeros de equipo a cinco nombres, Walker dio prioridad a la trayectoria y al impacto en los torneos. «¿Los cinco mejores jugadores de Inglaterra con los que he jugado, sin ningún orden en particular? Wayne Rooney y Harry Kane, sin duda», declaró Walker a England Football. A continuación, centró su atención en la línea defensiva que ha marcado la era de Southgate, y añadió: «Creo que John Stones tiene que estar ahí, así que voy a incluir tanto a John como a Harry Maguire, porque creo que han sido un pilar en la defensa en todos los mejores torneos en los que, obviamente, hemos conseguido grandes cosas». Para el último puesto, eligió a un especialista: «Jordan Pickford también ha estado increíble, así que, como es portero, incluiría a Jordan».
Un repaso a las leyendas de la Generación Dorada
La lista de Walker destaca por la ausencia de centrocampistas emblemáticos. Aunque reconoce su estatus de leyenda, el jugador de 35 años explicó que el momento en el que se desarrollaron sus carreras influyó de manera significativa en su decisión. «Jugué con figuras como Steven Gerrard y Frank Lampard, pero no creo que coincidiera con sus mejores años cuando yo estaba dando mis primeros pasos», reflexionó. También destacó a Raheem Sterling como un héroe olvidado de la selección nacional, señalando que al extremo «se le pasa por alto mucho por lo que ha hecho por el fútbol inglés». En última instancia, Walker atribuyó el cambio de cultura a su seleccionador: «En primer lugar, y por encima de todo, está Gareth Southgate... Lo que ha hecho por este país es sencillamente genial».
Una transición para el club y la selección
Mientras el Burnley afronta los retos de la presente temporada, Walker se centrará en sus compromisos nacionales una vez que finalice su carrera internacional. Su marcha deja un vacío de liderazgo en el vestuario de Inglaterra, sobre todo ahora que el equipo pone en marcha una nueva estrategia táctica de cara al Mundial de 2026. La retirada del veterano continúa la desaparición gradual del núcleo de jugadores experimentados que llegó a dos finales europeas. La carga de trabajo de Walker se reduce durante los parones internacionales, pero Inglaterra debe desarrollar rápidamente a laterales más jóvenes, como Rico Lewis, para reemplazar su ritmo de recuperación y su fiabilidad defensiva durante más de una década.
