Gerrard cree que muchos ven al PSG levantando otra vez el trofeo tras su campaña europea dominante. Añadió que el Arsenal deberá estar perfecto para frenar al equipo de estrellas del PSG.

«Todo el mundo espera que el PSG gane», declaró Gerrard a TNT Sports. «Si vemos su partido de esta noche, su título del año pasado y su plantilla, es lógico que las casas de apuestas lo den como favorito. El Arsenal ha tenido un camino más fácil, pero será una final increíble a finales de mes: dos estilos, dos equipos que merecen estar ahí.

«Arsenal puede ganar, pero necesitará algo de suerte; todo debe salirle perfecto esa noche, porque el PSG es muy superior en todos los aspectos».