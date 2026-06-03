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Steven Gerrard explicó por qué Declan Rice, estrella del Arsenal, «todavía no» es candidato al Balón de Oro
Rice ha ayudado al Arsenal a ganar títulos importantes de nuevo.
Muchos creen que Rice podría optar al Balón de Oro 2026 por su clave labor en el Arsenal. Fue pieza fundamental del equipo de Mikel Arteta que, tras 22 años, devolvió la Premier League al norte de Londres.
Fichado en 2023 por los Gunners por 105 millones de libras (141 millones de dólares), récord en el Reino Unido, este canterano del West Ham se ha convertido en un fijo del equipo.
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Inglaterra está lista para buscar la gloria en el Mundial.
Rice ha demostrado ser una pieza clave para la conquista de títulos. Inglaterra, sin triunfos en 60 años, confía en que sea su amuleto en la Copa América de este verano.
Ganar el Mundial con los Tres Leones podría catapultarlo, ya visto como futuro capitán, a la lucha por el Balón de Oro y compensar la final de la Liga de Campeones perdida con su club.
Sin embargo, Fowler duda de que Rice ya merezca el título de «mejor jugador del planeta». Si lo comparamos con Gerrard, ex capitán de Inglaterra e icono del Liverpool que fue tercero en el Balón de Oro 2005, el ‘41’ del Arsenal aún debe subir varios peldaños para llegar a la cima.
Por qué Rice aún no alcanza el nivel del gran Gerrard del Liverpool
El exdelantero de los Tres Leones, Fowler —en declaraciones exclusivas a GOAL por cortesía de BetMGM—, respondió así al preguntársele si Rice podría ser un candidato habitual al Balón de Oro: «Me gusta Declan Rice.
Lo comparo con Stevie G, pero no creo que esté aún a su altura. Desde que fichó por el Arsenal ha mejorado, pero sigue sin llegar a ese nivel. Steven Gerrard, por ejemplo, nunca lo obtuvo.
Ha estado genial en el Arsenal y ha subido un peldaño, pero necesita otro salto más. Puede parecer una crítica, pero no lo es. Declan Rice es un jugador fantástico, pero aún no está al nivel del Balón de Oro».
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¿Ganará Rice algún día el Balón de Oro?
En la votación del Balón de Oro 2025, Rice quedó en el puesto 27. Antes de esa evaluación mundial, no ganó títulos con el Arsenal.
Ahora suma un título nacional y estuvo a punto de lograr un doblete histórico con el Arsenal. Próximamente se centrará en los compromisos internacionales.
El humilde jugador de Kingston upon Thames admite que aún no está al nivel de Gerrard, pero aspira a alcanzarlo y no rehuye los retos, así que un futuro Balón de Oro no es imposible.