Steven Gerrard critica al Galatasaray, calificándolo de «vergonzoso» y «patético», tras la cómoda clasificación del Liverpool para los cuartos de final de la Liga de Campeones

El Galatasaray vio cómo dos de sus jugadores sufrían lesiones graves en Anfield. El delantero Victor Osimhen se vio obligado a abandonar el terreno de juego con una fractura en el brazo, a pesar de intentar seguir jugando a pesar del dolor, y es posible que tenga que someterse a una intervención quirúrgica. El suplente Noa Lang tendrá que pasar sin duda por el quirófano tras sufrir un corte profundo.

Un comunicado del club decía: «En la primera parte de nuestro partido a domicilio contra el Liverpool, correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones, nuestro jugador Victor Osimhen recibió un golpe en el brazo y completó la primera parte, pero tras las pruebas realizadas en el descanso, no ha jugado en la segunda parte debido al riesgo de fractura en el brazo. Tras el partido, bajo la supervisión de nuestro equipo médico, las pruebas realizadas en el hospital revelaron una fractura en el antebrazo derecho de nuestro jugador, al que se le ha colocado una escayola. La decisión sobre la cirugía se tomará en los próximos días tras nuevas evaluaciones.

«En la segunda parte del mismo partido, nuestro jugador Noa Lang, que sufrió una lesión, sufrió un corte grave en el pulgar derecho, y está previsto que se someta a una intervención quirúrgica en Liverpool en las próximas horas con la participación de nuestro equipo médico».