AFP
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Steve Holland sugiere que el Manchester United aún no ha perdido la esperanza de ganar la Premier League
Un final ambicioso
Desde que Michael Carrick tomó el mando a mediados de enero, el United ha resurgido y ocupa el tercer puesto de la Premier League a siete jornadas del final. Sus opciones de volver a la máxima competición europea se reforzaron tras la victoria del Arsenal sobre el Sporting de Lisboa el martes, que garantizó una quinta plaza para los clubes ingleses en la próxima Liga de Campeones. Con siete puntos sobre el sexto, el Chelsea, los Red Devils aspiran a regresar al torneo que han conquistado en tres ocasiones.
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Los estándares de Old Trafford
El cuerpo técnico pide a los jugadores que ignoren a los perseguidores y se centren en ganar para recortar puntos con los líderes. Holland admite que acabar entre los cuatro primeros es clave, pero insiste en que el club siempre debe aspirar a títulos.
En la web oficial del club, el segundo entrenador explicó: «Nuestro discurso debe ser terminar lo más cerca posible de la cima. No sé hasta qué punto es posible, pero ese debe ser siempre el reto: acercarnos lo más posible a la cima.
«Hemos hablado más con los jugadores de ganar nuestros partidos que de lo que ocurre por debajo. Terminar en puestos de Liga de Campeones sería bueno, pero debemos aspirar a más».
Retiro en Dublín
Para preparar la recta final, el United aprovechó un inusual parón de 24 días —provocado por los compromisos internacionales y las tempranas eliminaciones en las copas nacionales— para realizar una concentración intensiva a las afueras de Dublín. Sobre la importancia de la concentración en Irlanda y el parón en el calendario, Holland añadió: «Nuestro último partido, el Bournemouth contra el Leeds, es un récord de la Premier League por el tiempo entre encuentros. El parón ha sido muy largo. Nos pareció clave reunir al grupo y centrarnos en terminar bien la temporada. Este era el lugar perfecto».
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Una recta final agotadora
El United reanuda su campaña contra el Leeds el 13 de abril, iniciando una recta final decisiva con visitas al Chelsea y al Brentford en casa. En mayo recibirá al Liverpool, viajará a Sunderland y Brighton, y recibirá al Nottingham Forest. Para mantener sus remotas esperanzas de título y recortar los 15 puntos que les separan del Arsenal, el equipo de Carrick debe ganar los siete partidos que quedan.