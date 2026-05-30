Steve Clarke «espera y reza» para que Billy Gilmour pueda jugar el Mundial tras retirarse cojeando en la victoria de Escocia

El jugador de 24 años despertó preocupación al caer al suelo sin contacto, hacia el final de la primera parte. A pesar de recibir atención médica, Gilmour fue sustituido de inmediato, lo que ensombreció los últimos preparativos de Escocia antes de viajar a Estados Unidos.

Tras el partido, Clarke confirmó que el exjugador del Chelsea y el Brighton se someterá a pruebas de imagen para conocer la gravedad de la lesión. A dos semanas del debut mundialista ante Haití en Boston, su baja sería un golpe duro para la selección.