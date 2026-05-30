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Steve Clarke «espera y reza» para que Billy Gilmour pueda jugar el Mundial tras retirarse cojeando en la victoria de Escocia
El pivote del centro del campo se enfrenta a una carrera contra el reloj
El jugador de 24 años despertó preocupación al caer al suelo sin contacto, hacia el final de la primera parte. A pesar de recibir atención médica, Gilmour fue sustituido de inmediato, lo que ensombreció los últimos preparativos de Escocia antes de viajar a Estados Unidos.
Tras el partido, Clarke confirmó que el exjugador del Chelsea y el Brighton se someterá a pruebas de imagen para conocer la gravedad de la lesión. A dos semanas del debut mundialista ante Haití en Boston, su baja sería un golpe duro para la selección.
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Clarke reconoce que hay grandes preocupaciones por las lesiones
Tras la victoria, Clarke reconoció la gravedad de la lesión de Billy: «Es una gran decepción; esperamos los resultados de su resonancia para conocer el alcance». El seleccionador escocés añadió: «No he podido hablar con él y estoy muy preocupado».
El seleccionador añadió que el centrocampista reconoció por sí mismo que no podía continuar, lo que suele señalar un problema serio. «Se lesionó en la entrada y decidió salir; sabía que algo iba mal. No sirve especular: aguardemos al diagnóstico médico. Solo quiero que esté en el avión», concluyó Clarke.
Una victoria empañada por la preocupación por la forma física
La lesión empañó una tarde productiva en Hampden. Escocia ganó 4-1, pero sufrió ante el equipo de Dick Advocaat. Tahith Chong adelantó a los visitantes, aunque la expulsión de Jurgen Locadia justo antes del descanso inclinó el partido a favor de los locales.
Findlay Curtis, que reemplazó al lesionado Gilmour, igualó con su primer gol con la absoluta. Luego, un doblete de Lawrence Shankland y un penalti de Ryan Christie dieron la victoria a la Tartan Army, aunque la actuación quedó ensombrecida por la lesión de su estrella en la medular.
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Lecciones tácticas de cara al gran inicio de la temporada
A pesar del cómodo marcador, Clarke admitió que habría preferido una prueba más exigente contra once jugadores. «La tarjeta roja cambió la dinámica del partido; a partir de ahí, contra diez, creamos ocasiones y marcamos», reflexionó el seleccionador sobre la fase de grupos.
Y añadió: «Siempre es agradable ganar, pero habría sido mejor mantener el 11 contra 11; así habríamos tenido más retos para encontrar espacios y crear ocasiones. Eso habría sido un mejor ejercicio».
Ahora, Escocia aguarda con inquietud los resultados de las pruebas médicas de Gilmour para definir su viaje a Norteamérica.