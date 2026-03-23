Spezia: se confirma la marcha de Donadoni. Vuelve D'Angelo

La aventura de Roberto Donadoni en el banquillo del Spezia ha llegado a su fin. El cese ya es oficial: «El presidente Charlie Stillitano comunica que, tras una reunión sincera y constructiva con el entrenador Roberto Donadoni, en presencia del propietario del club, Thomas Roberts, se ha llegado a una decisión plenamente compartida, tomada de mutuo acuerdo entre las partes, por el bien del club y del equipo. —se lee en el comunicado—. Por lo tanto, se ha llegado a una separación de mutuo acuerdo que subraya la relación de estima recíproca que va mucho más allá de los aspectos deportivos. El club desea agradecer al entrenador Donadoni y a su cuerpo técnico la seriedad, la profesionalidad y el compromiso demostrados desde su llegada al Golfo de los Poetas y les desea lo mejor en lo personal y en lo profesional».



