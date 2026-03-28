A poco menos de dos meses del final de la liga, la Juventus persigue el objetivo de clasificarse para la Liga de Campeones. Los bianconeri ocupan actualmente la quinta posición, con 54 puntos, a tres del Como. Sin embargo, independientemente de la clasificación entre los cuatro primeros, Luciano Spalletti, que en breve firmará la renovación hasta el 30 de junio de 2028, habría pedido seis refuerzos para la próxima temporada.

El entrenador, según informa Romeo Agresti, tiene las ideas claras sobre los jugadores que necesita la Juventus para crecer. El presupuesto y la disponibilidad dependerán, eso sí, de la clasificación para la próxima Liga de Campeones, pero las estrategias están empezando a perfilarse estos días.