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«Soy una chica de todo o nada»: Maya Jama se pronuncia tras su ruptura con el defensa del Manchester City Rubén Dias
Jama rompe su silencio
Maya Jama ha hablado por primera vez de su ruptura con Dias y ha explicado cómo afronta las relaciones. A través de las redes, y tras un debate en un pódcast sobre su vida personal, la presentadora de 31 años resumió así su filosofía:
«Aunque intente mantener mis relaciones en privado, igual nos fotografían. Soy de todo o nada: amo a lo grande o no amo. Si se acaba, se acaba. Hace tiempo decidí no guiar mi vida personal por la opinión pública», escribió.
Recientemente regresó a la televisión para la última temporada de Love Island y, para marcar este nuevo capítulo, publicó un video en el que canta sobre «cambios».
La ruptura pone fin a una relación que, según se informa, comenzó tras conocerse en noviembre de 2024 y se hizo pública en abril siguiente.
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Días niega las acusaciones de trampa
Mientras Jama se centra en su crecimiento personal, Dias ha respondido de forma directa a los rumores sensacionalistas surgidos tras la ruptura. El defensa del Manchester City tuvo que pronunciarse al ser acusado de infidelidad, ya que las especulaciones estaban afectando a su familia.
En un comunicado, aclaró: «Cuando mi abuelo de 85 años me pregunta si he engañado a mi novia porque lo ve en las noticias, ahí trazo la línea».
Y añadió: «Maya y yo siempre nos hemos tratado con respeto; nunca se ha cruzado ese límite».
La actividad en las redes sociales en el punto de mira
A pesar de las desmentidas, siguen apareciendo informes sobre la actividad del defensa en redes sociales durante los últimos meses de la relación. Se afirma que Dias usó el «toe-dipping»: seguir y dejar de seguir rápido a influencers para evaluar su interés.
Fuentes señalan interacciones con la modelo Catarina Duraes y con Claire a finales de 2025 y principios de 2026, sin pruebas de infidelidad física.
Dias tachó estas historias de «clickbait» y afirmó que el fin de una relación no siempre implica una traición.
Y añadió: «Siempre he guardado silencio sobre estos asuntos, pues mi vida personal me pertenece. Pero también creo que está mal mentir y presentar una imagen opuesta de alguien solo para conseguir clics».
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La atención vuelve al campo
Tras superar sus problemas personales, Dias se concentra en sus compromisos con Portugal, que se prepara para el Mundial 2026. En la fase de grupos enfrentará a la República Democrática del Congo, Uzbekistán y Colombia.
El defensa quiere dejar atrás las distracciones y guiar a su selección hacia la gloria este verano.