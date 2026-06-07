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«¡Soy un gran admirador de Hansi Flick!» - Pep Guardiola elogia el «atractivo» juego del Barcelona bajo el técnico alemán, pero advierte a su exequipo, el Manchester City, en la Liga de Campeones
Guardiola respalda la «atractiva» era de Flick
Desde su llegada al Barça, Flick ha ganado dos Ligas consecutivas y ha sido nombrado mejor entrenador en ambas. Sin embargo, el equipo aún no ha podido destacar en la Liga de Campeones, donde su último título fue en 2015.
Durante la inauguración de una nueva cancha Cruyff en su antiguo colegio, La Salle Manresa, Guardiola mostró su admiración por la dirección que toma el club bajo el técnico alemán. A pesar de la presión que conlleva el banquillo del Camp Nou, el legendario entrenador considera que los cimientos son sólidos.
«Soy un gran admirador de Hansi y de su trabajo desde hace años», declaró Guardiola a los periodistas. «Son jugadores del Barça, ya sean de La Masía o de fuera, y lo hacen muy bien. Han tenido dos años extraordinarios, más allá de los resultados, por lo bien que lo han hecho y lo atractivo que es verlos jugar».
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La zona de peligro de la Liga de Campeones
Guardiola admira el estilo de juego, pero recuerda que el fútbol de eliminatorias es impredecible. Aunque el Barcelona lleva una década sin ganar la Liga de Campeones, el técnico que conquistó dos títulos europeos con los blaugranas advierte que el éxito continental no debe ser el único termómetro de un proyecto.
«La Liga de Campeones destruye proyectos; ojalá no ganarla no condicione todo lo demás», advirtió. «La Liga es la que te da consistencia. En la Liga de Campeones hay que llegar bien al final, sin lesiones; la influencia de los árbitros es enorme».
Priorizar la coherencia interna
Para Guardiola, el trabajo diario y los títulos de liga definen el legado de un equipo. Pidió a la directiva y a la afición del Barcelona que mantengan la perspectiva: no alcanzar la final de la Champions o no ganarla no convierte la temporada en un fracaso.
«Lo importante es que el día a día sea bueno, que el equipo siga creciendo y que no piensen que, por no llegar a la final de la Champions o no ganarla, la temporada es mala», explicó Guardiola. «Lo que marca la base de una temporada son los títulos de liga».
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Planes de futuro y rumores de fichajes
Tras diez años de títulos en el City, Guardiola habló de su futuro y elogió a estrellas como Bernardo Silva. Bromeó con ser profesor en su antiguo colegio, pero admite no saber qué hará.
«Ahora quiero quedarme aquí un tiempo y ya veré qué hago. Ni yo mismo lo sé», admitió. Sobre la adaptación de Bernardo Silva al Barça, fue tajante: «Bernardo se adaptaría a cualquier equipo. Es demasiado bueno». También elogió a Julián Álvarez: «El City los tiene a todos muy buenos».