«Soy el candidato ideal»: John Textor, excopropietario del Crystal Palace, desvela sus planes de comprar un equipo de la Bundesliga

Desde su casa en Florida, Textor destacó su vínculo personal con el Frankfurt, que, según él, lo hacía ideal para el club. Dijo que su pasión por el fútbol y su historia familiar lo convertían en más que un inversor extranjero.

Al valorar su idoneidad para un cargo en el corazón de Europa, Textor declaró, según el Frankfurter Rundschau: «Soy aficionado del Eintracht. Soy el inversor apasionado que quiere poner dinero en Alemania. No hablo el idioma, pero mi padre me dijo: “Eres alemán”. Así que lo soy».