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Sorteo de las semifinales de la FA Cup: el Chelsea se enfrentará al Leeds en Wembley, mientras que el Southampton, el equipo revelación de la Championship, se medirá al Manchester City
- AFP
El Leeds se asegura el enfrentamiento con el Chelsea
El partido más destacado del sorteo de semifinales enfrentará al Chelsea y al Leeds United en un duelo que evoca recuerdos de una de las rivalidades más legendarias del fútbol inglés. El Leeds se clasificó para las semifinales tras un caótico encuentro de cuartos de final contra el West Ham United en el London Stadium, que culminó con una dramática victoria en la tanda de penaltis.
El sorteo se llevó a cabo en directo tras ese partido, en el que se decidió el destino de los cuatro contendientes restantes. Para el Leeds, el viaje a Wembley supone un hito importante en su historia reciente, mientras que el Chelsea buscará reafirmar su dominio en una competición que ya ha ganado en ocho ocasiones.
El Southampton pone a prueba al Manchester City
En la segunda semifinal, el Southampton, equipo de la Championship, se enfrenta a la difícil tarea de intentar detener la máquina del Manchester City. Los Saints se han erigido como los «matagigantes» de la edición de este año del torneo, tras haber dado la sorpresa al derrotar al Arsenal en la ronda anterior y mantener así vivos sus sueños de llegar a Wembley.
El Manchester City de Pep Guardiola sigue siendo el gran favorito para levantar el trofeo, ya que continúa compitiendo en múltiples frentes. A pesar del palmarés del City, las resistentes actuaciones del Southampton durante la presente campaña sugieren que no se dejarán intimidar por la ocasión cuando ambos equipos se enfrenten bajo el arco a finales de este mes.
Se confirman las fechas en Wembley para abril
La Federación Inglesa de Fútbol ha confirmado que las dos eliminatorias de semifinales se disputarán en el estadio de Wembley durante el fin de semana del sábado 25 y el domingo 26 de abril. Estos eventos estrella sirven de puerta de entrada a la final, y se espera que los ojos del mundo del fútbol se fijen en la capital durante dos de las citas más importantes del calendario nacional.
El West Ham y el Leeds proporcionaron un increíble telón de fondo para el sorteo, ya que el portero de los Hammers, Fin Herrick, fue llamado para los últimos momentos de la prórroga antes de la tanda de penaltis. Con el drama de los cuartos de final ya concluido, la atención se centra por completo en los cuatro finalistas y en la lucha por un puesto en la gran final.
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El camino hacia la final
Tanto el Manchester City como el Chelsea han tenido un camino relativamente fácil hacia las semifinales en comparación con sus próximos rivales. Estos dos pesos pesados de la Premier League evitaron sustos importantes durante el fin de semana, lo que subraya su condición de favoritos a medida que la competición llega a su fase decisiva.
La presencia de dos equipos ajenos a la élite tradicional —el pujante Leeds y el resistente Southampton— añade un toque de imprevisibilidad a los próximos encuentros. Los aficionados de los cuatro clubes se lanzarán ahora a por las entradas, ahora que la cuenta atrás para los enfrentamientos de finales de abril comienza en serio.