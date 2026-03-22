La Roma se impuso por 1-0 al Lecce y recuperó enseguida la sonrisa tras su eliminación esta semana de la Europa League a manos del Bolonia; los giallorossi han empatado a puntos con la Juventus en el quinto puesto en la lucha a tres bandas por la clasificación para la próxima Champions League, con el Como a tres puntos de ambos equipos. El gol decisivo en el Olímpico lo marcó el delantero francés nacido en 2007 Robinio Vaz, que llegó en enero por 30 millones procedente del Marsella como alternativa a Malen —en la plantilla también están Dovbyk y Ferguson— y que ha marcado su primer gol con la camiseta giallorossa.
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Sorrentino: «Conozco a Gasperini, me he dado cuenta de que ha habido un indicio de ruptura con la Roma»
«ALGO NO VA BIEN»
En los estudios de la Rai, en el programa «La Domenica Sportiva», Stefano Sorrentino comentó así la situación actual de la Roma y la decisión de Gasperini de no acudir a la rueda de prensa posterior al partido, oficialmente por un problema de voz: «Conozco al entrenador y diría que es una primera señal de que algo no va bien. No digo que sea una ruptura definitiva, pero tampoco le han sentado bien las numerosas críticas recibidas tras la eliminación de la Europa League; creo que el club debe arreglar algo. En el pasado, incluso tras algunas derrotas, hablaba con los periodistas sonriendo y en un ambiente relajado; hoy ha ganado, pero no se ha presentado…».
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