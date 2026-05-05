En el podcast «Kick-off», Jordi Cruyff confirmó al periodista de Telegraaf Mike Vermeij que el Ajax de Ámsterdam seguía de cerca al entrenador de los Reds.
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¿Sorpresiva salida del Liverpool FC este verano? Un grande habría contactado a Arne Slot
«Me han vuelto a decir que también se han interesado por Arne Slot», contó Cruyff, director técnico del club más laureado de los Países Bajos. Se rumorea que el hijo de la leyenda Johan Cruyff impulsa la vuelta de Slot a la Eredivisie.
Oscar García, actual técnico, dejará el cargo al terminar la temporada pese a tener contrato hasta 2027.
García llegó al banquillo en marzo, tras los pasos de John Heitinga (julio-noviembre 2025) y Fred Grim (noviembre 2025-marzo 2026).
Ambos abandonaron el cargo tras resultados decepcionantes. A dos jornadas del final, el Ajax es cuarto y puede quedarse fuera de la Liga de Campeones: a seis puntos del segundo, solo le quedan opciones teóricas.
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Arne Slot está bajo presión en el Liverpool FC
Slot, que triunfó en el Feyenoord, archirrival del Ajax, seguirá en el Liverpool FC hasta 2027. Después de una debut exitosa que le dio la liga inglesa con los Reds, este curso nada le funciona.
En las tres competiciones de copa (Liga de Campeones, FA Cup y Copa de la Liga) quedaron eliminados prematuramente y, en la liga, con tres jornadas aún por disputar, ya no pelean por el título. A 18 puntos del líder, el Arsenal, el LFC es cuarto, aunque la clasificación para la Liga de Campeones parece asegurada, con seis puntos de ventaja sobre el quinto.
En los últimos meses ha recibido duras críticas por su estilo de juego. Según la prensa inglesa, el club valora cambios en el banquillo y ya se menciona a Xabi Alonso como posible sustituto.