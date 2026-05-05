«Me han vuelto a decir que también se han interesado por Arne Slot», contó Cruyff, director técnico del club más laureado de los Países Bajos. Se rumorea que el hijo de la leyenda Johan Cruyff impulsa la vuelta de Slot a la Eredivisie.

Oscar García, actual técnico, dejará el cargo al terminar la temporada pese a tener contrato hasta 2027.

García llegó al banquillo en marzo, tras los pasos de John Heitinga (julio-noviembre 2025) y Fred Grim (noviembre 2025-marzo 2026).

Ambos abandonaron el cargo tras resultados decepcionantes. A dos jornadas del final, el Ajax es cuarto y puede quedarse fuera de la Liga de Campeones: a seis puntos del segundo, solo le quedan opciones teóricas.