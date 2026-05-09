¡Sorpresa! Ya se confirmó quién será el segundo entrenador de Dante en el Bayern de Múnich

Keyhanfar jugó al fútbol hasta 2019 y llegó a la Oberliga. Durante su etapa como jugador, empezó a entrenar.

Tras pasar por el SV Gonsenheim y el filial del Mainz 05, en 2020 fichó por el FC Liefering, filial del Red Bull Salzburgo. Después trabajó con Bo Svensson en Mainz y, unos meses, en el Union Berlin. Ya realizó prácticas con Jürgen Klopp. Desde finales de 2024 está sin equipo.

Ahora formará tándem con Dante en la cantera del Bayern: según varios medios, el brasileño dirigirá al filial sub-23 a partir del verano y comenzará allí su carrera como entrenador.