«Puedo confirmar que he propuesto a Trump e Infantino que Italia sustituya a Irán en el Mundial», afirma Paolo Zampolli, colaborador italiano de Trump, según el Financial Times.

Para él, esto sería «un sueño». Según el informe, la idea también busca reparar la relación entre Trump y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, deteriorada tras los ataques del magnate al papa León XIV.

Italia quedó eliminada en la repesca ante Bosnia-Herzegovina. Irán integra el Grupo G del Mundial, con dos partidos en Los Ángeles y uno en Seattle; su sede será Tucson, Arizona.