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¡Sorpresa: la estrella del Leverkusen casi fichó por el Bayern Múnich!
El exagente de jugadores Lars-Wilhelm Baumgarten confirmó en una entrevista con Christian Falk, responsable de fútbol del diario *Bild*, que Rolfes estaba «en camino» de fichar por el Múnich y que las negociaciones estaban muy avanzadas.
El entonces entrenador, Jupp Heynckes, deseaba que el excentrocampista tuviera un papel relevante en la plantilla y, al parecer, impulsó su fichaje.
Para Rolfes, su papel en Leverkusen es más importante que fichar por el Bayern
Finalmente el traspaso no se concretó: según Baumgarten, razones emocionales y deportivas pesaron más que la atractiva oferta del campeón histórico. Rolfes se sentía cómodo en Leverkusen y no quería renunciar a su papel de capitán.
Rolfes permaneció en el Werkself durante diez años hasta su retiro en verano de 2015 y, desde 2022, ejerce como director deportivo en Leverkusen.
En septiembre de 2022, durante un partido en el Allianz Arena, discutió con Sven Ulreich, quien lo insultó llamándolo «cabrón».