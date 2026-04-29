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Falko Blöding

Traducido por

Sorpresa en la sucesión de Kuntz: el HSV ficharía jugadores del Bayern

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Kathleen Krüger, del FC Bayern, es la principal candidata para dirigir el área deportiva del Hamburger SV, rival de la Bundesliga. Así lo informan *Sport Bild* y *Hamburger Abendblatt*.

Sport Bild afirma que la actual directora de Organización e Infraestructura del FCB tiene «las mejores posibilidades» de conseguir el puesto, y Abendblatt va más allá: asegura que Krüger será «presentada en breve».

  • El HSV busca un director deportivo tras la sorpresiva partida de Stefan Kuntz a finales de 2025. Según Sport Bild, una agencia de headhunting contactó a Krüger tras analizar el perfil requerido por el club.

    La exjugadora de la Bundesliga, de 40 años, apareció en la lista corta y luego pasó a la final con buenos resultados.

    Durante los cuatro meses de búsqueda, el club también valoró a Sebastian Kehl (46), exdirector deportivo del BVB, y a Claus Costa (41), actual director deportivo del HSV.

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    Kathleen Krüger lleva 22 años en el FC Bayern

    Como jugadora, Krüger defendió al Bayern Múnich de 2004 a 2009. En 2010 fue asistente del director deportivo, Christian Nerlinger, y luego dirigió el equipo profesional durante doce años.

    En 2024 pasó a dirigir el área de Organización e Infraestructura. Tiene contrato indefinido con el club más laureado de Alemania. Si se incorporara al HSV como directora deportiva, sería la primera mujer en un cargo así en la Bundesliga.

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