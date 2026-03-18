¿Sorpresa en la convocatoria del FC Bayern de Múnich? Hasta tres jóvenes promesas podrían debutar contra el Atalanta de Bérgamo

Leonard Prescott es otro jugador de 16 años que figura en la convocatoria del Múnich y del que, en los últimos días, incluso se ha hablado como posible titular. Sin embargo, el portero Jonas Urbig parece haberse recuperado a tiempo de la conmoción cerebral que sufrió en el partido de ida en Bérgamo y está listo para jugar.

Por su parte, Manuel Neuer (rotura fibrilar) y Sven Ulreich (rotura de un haz muscular en los aductores) causan baja por lesión. Además, Kompany no podrá contar, entre otros, con Alphonso Davies (distensión), Hiroki Ito (desgarro fibrilar), Joshua Kimmich, Michael Olise (ambos sancionados por acumulación de tarjetas amarillas), Wisdom Mike (lesión en el tendón) y David Santos Daiber (lesión muscular).

En la defensa central, es probable que sean titulares Jonathan Tah y Min-Jae Kim, mientras que Dayot Upamecano y Konrad Laimer se quedarán en el banquillo debido a la amenaza de una suspensión por acumulación de tarjetas amarillas. «Por el momento, es una consideración lógica», declaró Kompany al respecto el martes en una rueda de prensa.