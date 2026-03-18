En el partido contra Italia, Ofli entró en el minuto 56 en sustitución del centrocampista Aleksandar Pavlovic y, apenas unos instantes después, participó en la jugada que supuso el 3-0.
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¡Sorpresa en el FC Bayern de Múnich! Dos jóvenes promesas debutan como profesionales contra el Atalanta de Bérgamo
En la banda izquierda, el joven de 18 años recuperó el balón y se lo pasó directamente a Harry Kane. Tras un rebote en Luis Díaz, el balón llegó finalmente a Lennart Karl, quien, solo ante el portero del Atalanta, Marco Sportiello, mantuvo la calma y marcó.
En el caso de Pavic, tuvieron que pasar unos 20 minutos más antes de que pudiera debutar como profesional con el campeón alemán. En el minuto 72, el prometedor defensa central de 16 años, que entró por primera vez en la convocatoria del entrenador Vincent Kompany para el partido contra el Bérgamo, saltó al campo en sustitución de Josip Stanisic.
Prescott también está en la convocatoria, pero Urbig puede jugar
Además, Vincent Manuba también formaba parte de la plantilla de la Liga de Campeones. Hace unas semanas, Maycon Cardozo tuvo la oportunidad de debutar como profesional en el partido de la Bundesliga contra el Borussia Mönchengladbach.
Pavic fichó en 2019 por la cantera del campeón alemán, procedente del SV Waldperlach, y esta temporada ha jugado con el equipo sub-17 del Bayern. Además, saltó al campo una vez en la UEFA Youth League.
Leonard Prescott, otro jugador de 16 años, formaba parte de la convocatoria del equipo de Múnich y, en los últimos días, incluso se había barajado su inclusión en el once inicial. Sin embargo, dado que el portero Jonas Urbig se recuperó a tiempo de la conmoción cerebral que sufrió en el partido de ida en Bérgamo, se quedó en una simple convocatoria.
FC Bayern de Múnich, calendario: los próximos partidos del FCB
Fecha Hora Partido Sábado, 21 de marzo 15:30 FC Bayern - Union Berlin (Bundesliga) Sábado, 4 de abril 15:30 SC Friburgo - FC Bayern (Bundesliga) Sábado, 11 de abril 18:30 FC St. Pauli - FC Bayern (Bundesliga)