Según el Express, se estudia un traspaso especial para el fichaje del jugador de 19 años por la Premier League, considerado muy probable.
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¿Sorpresa con Said El Mala? Se plantea un traspaso especial para la estrella del 1. FC Köln
Es probable que El Mala sea vendido en verano, pero que el comprador lo ceda al FC por un año. Chelsea y Brighton son los más interesados.
En Colonia, según Express, están «totalmente tranquilos»: El Mala tiene contrato con el 13.º de la Bundesliga hasta 2030 y no hay cláusula de rescisión. Recientemente, el director deportivo del Colonia, Thomas Kessler, afirmó que aún no hay ofertas serias por el internacional sub-21 alemán y recordó que «¡la iniciativa está en manos del 1. FC Köln!».
Con este modelo, El Mala seguiría un año más en su entorno habitual antes de dar el salto, siempre que el FC se mantenga en Primera.
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1. FC Köln: Said El Mala podría dar un salto salarial en el Brighton
El Brighton quiere fichar a El Mala y le ofrece un notable aumento salarial. Además, su hermano Malek, jugador del filial del FC, podría incluirse en la operación.
Pese a los rumores, El Mala se centra en el final de temporada y en evitar el descenso con los “corderos”. Según el Express, ha pedido a sus padres que no le hablen de nuevas ofertas en las próximas semanas.
El FC lo fichó en 2024 al Viktoria Köln y luego lo cedió un año a Tercera. La temporada pasada se incorporó al primer equipo y se convirtió en un jugador clave, aunque no siempre fue titular. Gracias a sus buenas actuaciones, en noviembre recibió su primera convocatoria con la selección absoluta de Alemania y, si acaba la temporada en buen nivel, podría tener opciones de ir al Mundial.
En Colonia se ha afianzado en el once y suma 11 goles y 4 asistencias en 31 partidos; con tres tantos en los últimos cuatro encuentros, puede ser clave en la recta final, donde el equipo mantiene cinco puntos de ventaja sobre el descenso a cinco jornadas del cierre.
Said El Mala: El calendario restante en la lucha por el descenso con el 1. FC Köln
Jornada
Fecha
Rival
30
Viernes, 17 de abril
FC St. Pauli (A)
31
Sábado 25 de abril
Bayer Leverkusen (C)
32
Sábado 2 de mayo
Union Berlin (F)
33
Domingo 10 de mayo
1. FC Heidenheim (local)
34
Sábado 16 de mayo
FC Bayern de Múnich (F)