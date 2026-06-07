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Sophia Wilson demuestra que ha vuelto a su mejor nivel, pero Emma Hayes se enfrenta a problemas defensivos tras la derrota de la selección femenina de Estados Unidos ante Brasil
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Wilson regresó de su baja por maternidad este año y mostró el mismo juego, calidad y precisión letal que la convirtieron en una de las mejores delanteras del mundo. Fue un peligro constante para la defensa brasileña y casi dobló su cuenta de goles en la segunda parte.
Aun así, el resto del equipo estadounidense no alcanzó su nivel habitual en un partido que debía anticipar la Copa Mundial Femenina de 2027. Ante un público ruidoso en el Neo Química Arena, Brasil respondió rápido: Taina Maranhão empató de cabeza en el minuto 11 tras un despeje incompleto de la defensa. Poco después, Zaneratto marcó el 2-1 al rematar un pase de Dudinha por encima de Mandy McGlynn.
Al descanso, el equipo de Hayes vio esfumarse su ventaja inicial. En la segunda parte ninguno marcó, pues Brasil defendió con firmeza. Swanson y Marta, de regreso tras ser madres, esperaron en el banquillo. La derrota prolongó a cuatro partidos la racha sin victorias de Estados Unidos en Brasil, que se remonta a 1997, y significó su segunda caída consecutiva ante las brasileñas.
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El MVP
Wilson. A pesar del resultado, los aficionados estadounidenses tienen motivos para el optimismo tras ver a la estrella de las Portland Thorns. Si Swanson recupera su mejor nivel, la selección femenina de Estados Unidos puede confiar en que «Triple Espresso» sea una de las claves en la Copa Mundial Femenina de 2027.
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El gran decepcionante
Trinity Rodman. Es una valoración dura, ya que la delantera se lesionó al final del partido, pero Rodman apenas influyó antes de salir. La estrella del Washington Spirit pasó desapercibida en los 88 minutos, y aunque EE. UU. superó a Brasil en tiros y posesión, el ataque no creó verdadero peligro. Rodman no generó ocasiones para ella ni para sus compañeras. Lo más importante es su estado de cara al futuro: se espera que la lesión sea leve y no le impida jugar el segundo partido contra Brasil dentro de tres días.
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Valoración del partido (sobre cinco): ⭐⭐⭐