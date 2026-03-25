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Sonia Bompastor afirma que el arbitraje «no estuvo a la altura» en la derrota del Chelsea ante el Arsenal en la Liga de Campeonas femenina y sostiene que las Blues «merecían algo mejor»
Los Gunners se imponen en el derbi londinense
El Arsenal dio un paso decisivo hacia la defensa de su título europeo con una contundente victoria en el partido de ida ante 18 000 aficionados. Las Gunners aprovecharon los errores defensivos del Chelsea, y Stina Blackstenius y Chloe Kelly dieron a las locales una ventaja de dos goles. Aunque James reavivó brevemente la esperanza de las visitantes con un audaz disparo lejano en la segunda parte, el gol de Alessia Russo en los últimos minutos restableció la ventaja de dos goles del Arsenal. El Chelsea tuvo que lamentar su mala suerte tras estrellar dos balones en la madera por medio de James y Alyssa Thompson, pero el punto de inflexión fue un polémico gol anulado a Veerle Buurman, que las repeticiones sugirieron que fue una decisión poco rigurosa.
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Bompastor critica duramente los protocolos del VAR
En declaraciones a BBC Sport sobre si su equipo merecía más del partido, Bompastor comentó: «Sí, creo que probablemente todas podamos decir eso. Como equipo, hicimos un buen partido. Es difícil decirlo cuando pierdes el partido y encajas tres goles, pero creo que merecíamos algo mejor y más ese día».
La entrenadora del Chelsea se mostró especialmente indignada por un gol anulado, argumentando que el pitido prematuro del árbitro impidió una intervención adecuada del VAR. Al referirse al nivel general de los árbitros, Bompastor añadió: «No fue lo suficientemente bueno. Cuando juegas los cuartos de final de la Liga de Campeones, necesitas contar con los mejores árbitros. Especialmente cuando se dispone del VAR. Creo que es una locura que los goles que nos anularon fueran, en realidad, goles válidos. El árbitro pitó antes de que el VAR revisara la decisión. Cuando sabes que el VAR está ahí, hay que dar por válido el gol y, si no se da por válido porque hay una falta, simplemente lo anulas. Así que creo que no estuvo a la altura. Quizá la gente piense que digo esto porque soy mal perdedor y perdimos el partido. Hay que reconocer el mérito del Arsenal, ganaron el partido y no me preocupa eso, no es mi principal preocupación, pero a este nivel tiene que ser mucho mejor.
Problemas con las lesiones y deficiencias en la eficacia
Más allá de la polémica arbitral, el partido puso de manifiesto una brecha cada vez mayor en cuanto a la profundidad de la plantilla. El Chelsea llegó al Emirates muy mermado por las lesiones, lo que dejó a Bompastor con opciones limitadas para cambiar el rumbo del partido desde el banquillo. Aunque las Blues dominaron los primeros quince minutos, su falta de puntería resultó fatal. Por el contrario, el Arsenal de Renee Slegers se mostró a la altura de las campeonas, ampliando su racha de victorias a diez partidos en todas las competiciones. La capacidad de las Gunners para capear el temporal inicial y castigar los errores del Chelsea subrayó su condición de equipo a batir en 2026.
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Un partido de vuelta decisivo para la temporada
La rivalidad se traslada a Stamford Bridge el próximo miércoles para disputar un partido de vuelta de gran importancia, pero ambos gigantes londinenses deben afrontar primero unos partidos cruciales en la liga. El Arsenal recibe al Tottenham en el derbi del norte de Londres el sábado, con el objetivo de mantener su gran estado de forma, mientras que el Chelsea recibe al Aston Villa el domingo.