Sonia Bompastor afirma que el arbitraje «no estuvo a la altura» en la derrota del Chelsea ante el Arsenal en la Liga de Campeonas femenina y sostiene que las Blues «merecían algo mejor»

En declaraciones a BBC Sport sobre si su equipo merecía más del partido, Bompastor comentó: «Sí, creo que probablemente todas podamos decir eso. Como equipo, hicimos un buen partido. Es difícil decirlo cuando pierdes el partido y encajas tres goles, pero creo que merecíamos algo mejor y más ese día».

La entrenadora del Chelsea se mostró especialmente indignada por un gol anulado, argumentando que el pitido prematuro del árbitro impidió una intervención adecuada del VAR. Al referirse al nivel general de los árbitros, Bompastor añadió: «No fue lo suficientemente bueno. Cuando juegas los cuartos de final de la Liga de Campeones, necesitas contar con los mejores árbitros. Especialmente cuando se dispone del VAR. Creo que es una locura que los goles que nos anularon fueran, en realidad, goles válidos. El árbitro pitó antes de que el VAR revisara la decisión. Cuando sabes que el VAR está ahí, hay que dar por válido el gol y, si no se da por válido porque hay una falta, simplemente lo anulas. Así que creo que no estuvo a la altura. Quizá la gente piense que digo esto porque soy mal perdedor y perdimos el partido. Hay que reconocer el mérito del Arsenal, ganaron el partido y no me preocupa eso, no es mi principal preocupación, pero a este nivel tiene que ser mucho mejor.