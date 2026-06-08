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¿Soñaba el Real Madrid con fichar a Lionel Messi para que jugara junto a Cristiano Ronaldo? Un expresidente explica por qué el traspaso que habría reunido a los dos mejores de la historia era «imposible»
El sueño del dúo perfecto
Calderón fichó a Ronaldo por el Real Madrid en 2009 por 80 millones de libras (107 millones de dólares), entonces récord mundial. Aunque el portugués era el objetivo principal, la figura de Messi, su eterno rival en el Barcelona, planeaba sobre el fútbol español.
Calderón admitió que soñaba con juntarlos en un mismo equipo, lo que habría sido la cima del éxito deportivo. Sin embargo, la feroz rivalidad entre los dos clubes más grandes de España hace ese sueño casi imposible.
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Por qué era imposible que Messi fichara por el Madrid
Al hablar del posible fichaje del maestro argentino, Calderón admitió que era imposible: los lazos políticos y emocionales con Cataluña habrían provocado un rechazo inmediato.
«Me hubiera encantado, pero era imposible porque Messi estaba en el Barcelona y nunca le habrían dejado marcharse a menos que él tomara la iniciativa, como hizo Cristiano en el Manchester United», declaró Calderón a A BOLA. «Pero él era feliz en el Barça y, por lo tanto, no había posibilidad alguna. Fue una pena, porque reunir a los dos mejores jugadores del mundo en un mismo equipo hubiera sido fantástico».
El largo camino hasta el fichaje de Ronaldo
Aunque Messi seguía inalcanzable, el fichaje de Ronaldo fue una larga saga que se extendió varias temporadas. Calderón asegura que el mérito fue más del peso del club que de sus dotes de negociación y recuerda que el jugador quería dejar Old Trafford para venir al Bernabéu pese a la resistencia de Sir Alex Ferguson.
«Llevábamos dos años negociando. El Manchester United no quería que se fuera, pero el jugador deseaba marcharse», recordó Calderón. «Es sabido que jugadores como Cristiano acaban yendo adonde quieren; retenerlos es imposible. Yo estaba allí y, como cualquiera, aproveché la oportunidad. En ese momento era el mejor del mundo junto a Messi, así que lo lógico era ficharlo».
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Su salida conflictiva y la vida después de Madrid
A pesar del éxito que Ronaldo logró con la camiseta blanca, Calderón cree que su salida en 2018 fue un error para todos. La relación entre el jugador y el entonces presidente, Florentino Pérez, se enfrió, lo que llevó a un traspaso récord a la Juventus que no igualó sus logros en España.
«Creo que fue un error por ambas partes», concluyó Calderón. «Sin duda, la relación no fue buena desde el principio y, con el tiempo, se deterioró hacia el final de su etapa aquí. El presidente creía que nadie pagaría 100 millones de euros, pero apareció un club dispuesto a hacerlo y tuvo que dejarle marchar. El jugador nunca se adaptó a otro equipo y al Madrid le costó reemplazarlo, porque no hay nadie como Cristiano».