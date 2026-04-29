«Son tonterías»: Paul Scholes afirma que Martin Odegaard «no juega bien en su posición» y que el Arsenal se enfrenta a un «gran problema»

El Arsenal venció 1-0 al Newcastle y mantiene vivas sus esperanzas de título, pero su juego no convenció a Scholes. El excentrocampista del United criticó que Odegaard se retrasa demasiado, lo que desequilibra a un equipo ya falto de fluidez en el centro del campo.

En The Overlap fue tajante: «No vi todo el partido del sábado, quizá la primera media hora, pero Odegaard es un problema para ellos», afirmó. «Me encanta, es brillante y técnicamente genial, pero no juega en su posición». La mitad de las veces que lo vi en los primeros 20 minutos era casi el jugador más retrasado. Ese fútbol es una auténtica mierda.

Le digan lo que le digan, Odegaard es un ‘10’: debe conectar el medio con la delantera. ¿Cómo va a haber fluidez si se sitúa detrás de Zubimendi y de Rice?».