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¿Son Ryan Reynolds y Rob Mac, del Wrexham, «los mejores propietarios del fútbol»? Un exinternacional galés explica por qué las estrellas de Hollywood pueden presumir de ese título
El Wrexham sigue batiendo récords de traspasos
Ese apoyo ha permitido al Wrexham prosperar tanto dentro como fuera del campo. Hay perspectivas de que esto siga creciendo, ya que los trabajos para construir la nueva grada Kop en el Racecourse Ground están muy avanzados. Pronto se dará la bienvenida a más aficionados, con la mirada puesta en alcanzar la Premier League.
La galardonada serie documental «Welcome to Wrexham» sigue ampliando su base de seguidores a nivel mundial, abriendo una ventana al mundo. El éxito en el campo ha contribuido a mantener alto el interés, con Phil Parkinson realizando un trabajo extraordinario a lo largo de sus 267 partidos al frente del equipo.
Ha contado con el respaldo de Reynolds y Mac en cada paso del camino, batiéndose récords de fichajes en cada ventana de mercado. Ya se baraja la posibilidad de que el Wrexham podría gastar más de 50 millones de libras (66 millones de dólares) en un jugador si lograra ascender a la máxima categoría.
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¿Son Reynolds y Mac los mejores propietarios del fútbol mundial?
Ellos —con el apoyo incondicional de sus esposas, Blake Lively y Kaitlin Olson— seguirán invirtiendo fondos en el Wrexham, tanto en el equipo como en la ciudad. Pocos clubes del mundo pueden presumir de tener presidentes tan comprometidos al mando.
Cuando se les preguntó si eran los mejores de ese grupo, Chester, en declaraciones a Fruity King, dijo: «¿Son Ryan Reynolds y Rob McElhenney los mejores propietarios del fútbol? Es una pregunta difícil. Creo que ha habido muchos propietarios realmente buenos en el mundo del fútbol, pero creo que por lo que han hecho por el Wrexham como club, y también por la ciudad, siempre ha sido un club de fútbol con mucha historia, mucho antes de que llegaran los propietarios, pero ver hasta dónde había caído el club y cómo le dieron la vuelta ha sido realmente impresionante.
«Además, está la atención que han atraído hacia el club desde lugares más lejanos y lo que eso ha supuesto para la gente de Wrexham y los aficionados locales. Creo que, al verlo desde una perspectiva externa, se dan cuenta de lo importante que es esa relación con la gente local y los aficionados que siempre han estado ahí, en lugar de centrarse únicamente en el éxito que han tenido con los nuevos aficionados de todo el mundo. Creo que eso probablemente dice mucho del tipo de personas y del carácter que tienen».
Por qué los jugadores quieren sumarse al ambicioso proyecto del Wrexham
Reynolds y Mac se han beneficiado de una política de fichajes muy acertada —ya que incorporan a jugadores de probada eficacia tanto sobre el terreno de juego como entre bastidores—, pero Chester nunca logró fichar por el Racecourse.
No es por falta de intentos, ya que el defensa de 37 años —que se retiró en febrero de 2025— añade: «¡Creo que lo intenté con todas mis fuerzas para que el Wrexham me fichara durante unos tres años! Donde vivo actualmente está a solo unos 45 minutos de Wrexham. Cuando dejé el Derby [en 2023] no había jugado mucho al fútbol, así que en aquel momento entrenaba en el Barrow porque tenían una base de entrenamiento en el noroeste y un amigo mío conocía al entrenador, así que estaba allí entrenando.
«Casualmente jugamos contra el equipo sub-21 del Wrexham en un amistoso a puerta cerrada. Creo que a Phil Parkinson le retransmitieron el partido y alguien le comentó que yo había jugado. David Jones, que es el entrenador del primer equipo del Wrexham, y yo habíamos estado juntos en el United. Es un poco mayor que yo y se puso en contacto conmigo solo para ver cuál era mi situación y si estaría interesado.
«No creo que haya ningún club de fútbol en el mundo en este momento más emocionante para formar parte de él que el Wrexham, con la propiedad que tiene, y era algo que realmente esperaba que sucediera. En aquel momento, creo que se estaban centrando en otras posiciones como prioridad y nunca llegó a materializarse».
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Calendario del Wrexham 2025-26: en busca de los play-offs de la Championship
Dos intensas ventanas de fichajes durante la temporada 2025-26 han permitido al Wrexham volver a meterse en la lucha por el ascenso. Actualmente ocupan el séptimo puesto en la clasificación de la Championship, y solo la diferencia de goles les mantiene fuera de los puestos de play-off.
Al equipo de Parkinson le quedan siete partidos por disputar esta temporada, en su intento por conseguir el pase a la lotería que lleva a la Premier League, y volverá a la acción el viernes con una visita al West Brom, que se encuentra en peligro de descenso.