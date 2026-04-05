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Son Heung-min se enfrenta a unas expectativas «desmesuradas» en la MLS, mientras la superestrella del LAFC iguala el récord de asistencias de Lionel Messi
Son iguala el récord de Messi en la goleada de Orlando
La superestrella del LAFC, Son Heung-min, ha acallado a todos los críticos que cuestionaban su impacto en Norteamérica al igualar un notable récord de la MLS que ostentaba Lionel Messi, del Inter de Miami.
Durante una aplastante victoria por 6-0 sobre el Orlando City, el ex capitán del Tottenham Hotspur dio cuatro asistencias en los primeros 39 minutos de juego, convirtiéndose en el segundo jugador en la historia de la liga en registrar cuatro o más asistencias en una sola mitad.
La magistral actuación del jugador de 33 años permitió que su compañero Denis Bouanga brillara, y la pareja reavivó la química que ha definido el ataque del LAFC desde la llegada de Son procedente de la Premier League el verano pasado.
Aunque Son sigue buscando su primer gol de la temporada 2026, su dominio como principal creador de juego de la liga ha mantenido al Black and Gold en lo más alto de la Conferencia Oeste y lo ha consolidado como el equipo a batir esta temporada.
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Dos Santos critica las expectativas «irrealistas»
A pesar del carácter histórico de la actuación, el entrenador Marc Dos Santos no tardó en salir en defensa de su jugador estrella frente a quienes esperan que el veterano marque con la misma prolificidad que lo hacía en Londres. «Sonny ha estado increíble», declaró Dos Santos tras el partido. «No tiene por qué marcar en cada partido. Tiene que ayudar al equipo, y eso es lo que está haciendo, así que yo lo veo de otra manera».
El entrenador quedó impresionado por la enorme eficacia mostrada por el surcoreano durante la primera parte en el BMO Stadium. Dos Santos añadió: «[Estuvo] involucrado en nuestros cinco goles de la primera parte. ¿Qué más podemos pedir? Si la gente cree que va a marcar cinco goles en cada partido, está delirando... Menuda actuación en la primera parte... Fue brutal, la forma en que jugó».
Bouanga se beneficia de la visión de Son
Denis Bouanga fue el principal beneficiario de la increíble visión de juego de Son, al marcar un hat-trick en tan solo nueve minutos, con asistencias exclusivas del surcoreano. Esta hazaña igualó el tercer hat-trick más rápido de la historia de la MLS, igualando el récord de Alejandro Moreno de 2004. La sinergia ofensiva entre ambos ha impulsado al LAFC a un inicio invicto en seis partidos, mientras que Hugo Lloris ha mantenido la portería a cero en seis partidos consecutivos.
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La atención se centra ahora en la gloria continental
Tras consolidar su dominio en la liga nacional, el LAFC y Son centran ahora su atención en la Copa de Campeones de la Concacaf y en un partido de cuartos de final de gran importancia contra el Cruz Azul, uno de los grandes de la Liga MX. El club de Los Ángeles está ansioso por hacerse con su primer título continental tras quedarse a las puertas en las finales de 2020 y 2023. El enfrentamiento entre semana supone una prueba de fuego para su plantilla repleta de estrellas, que debe compaginar su buen momento en la liga con la búsqueda de un trofeo que se les ha resistido durante mucho tiempo.