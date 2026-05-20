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«¡Somos una familia!» - Achraf Hakimi afirma que Luis Enrique «cambió la mentalidad del PSG», y se espera que el marroquí regrese de su lesión para el decisivo partido de la Liga de Campeones contra el Arsenal
Enrique está transformando la cultura del PSG
Hakimi atribuye a Enrique un gran cambio cultural en el equipo francés. Bajo su mando, el club ha ganado tres Ligue 1 consecutivas y la Liga de Campeones 2024-25, y esta temporada puede lograr un segundo título europeo, con la final contra el Arsenal próxima.
En declaraciones a Sky Sport, el defensa destacó el impacto del técnico en el vestuario.
Hakimi dijo: «¿Luis Enrique? Lo ha cambiado todo en el PSG. Desde que llegó, todos hemos cambiado de mentalidad: ahora somos un equipo, jugamos y corremos los unos por los otros, somos una familia. Así todo es más fácil. Tengo suerte de estar en este equipo, con estos compañeros y este entrenador. Él ha cambiado mi mentalidad y mi forma de estar en el campo. Me ha hecho mejor como futbolista y como persona».
- AFP
Un impulso físico de cara a la final
El PSG recupera a su lateral clave para la final de la Liga de Campeones contra el Arsenal en Budapest. El jugador ha marcado tres goles y dado nueve asistencias en 31 partidos esta temporada, y suma 28 goles y 44 asistencias en 206 encuentros con el club.
Aunque se temía por su estado tras la lesión contra el Bayern, Enrique lo descartó en la rueda de prensa: «Todos están listos; esta semana habrá cambios, descanso y trabajo para afinar detalles».
Totalmente concentrado, Hakimi añadió: «Volver a la final es un logro muy bonito. No ha sido fácil y estamos orgullosos, pero ahora no debemos perder la concentración porque el Arsenal es un rival muy fuerte».
Las conexiones siguen siendo sólidas
Aunque se prepara para el partido más importante de su carrera en París, el defensa no olvida sus raíces en Italia. Tras brillar en el Inter, al que llegó procedente del Real Madrid en septiembre de 2020, fichó por el París por unos 68 millones de euros en julio de 2021.
Tras los recientes triunfos del Inter en la Serie A y la Coppa Italia, expresó su alegría. «Sí, soy interista y estoy muy contento por el campeonato y la Coppa Italia», dijo Hakimi. Sobre sus excompañeros, añadió: «Le escribí a Lautaro, me llevo muy bien con él». Aunque guarda un lugar especial para el Milan, su prioridad es lograr la gloria europea.
- AFP
¿Qué pasará ahora en Europa?
A 10 días de la final, el PSG, en plena forma, afina su preparación. El Arsenal será un rival exigente, pero los campeones de Francia viven un gran momento. Si Hakimi y su equipo mantienen esta unión familiar, podrán conquistar otra corona europea.