«¡Somos una familia!» - Achraf Hakimi afirma que Luis Enrique «cambió la mentalidad del PSG», y se espera que el marroquí regrese de su lesión para el decisivo partido de la Liga de Campeones contra el Arsenal

Hakimi atribuye a Enrique un gran cambio cultural en el equipo francés. Bajo su mando, el club ha ganado tres Ligue 1 consecutivas y la Liga de Campeones 2024-25, y esta temporada puede lograr un segundo título europeo, con la final contra el Arsenal próxima.

En declaraciones a Sky Sport, el defensa destacó el impacto del técnico en el vestuario.

Hakimi dijo: «¿Luis Enrique? Lo ha cambiado todo en el PSG. Desde que llegó, todos hemos cambiado de mentalidad: ahora somos un equipo, jugamos y corremos los unos por los otros, somos una familia. Así todo es más fácil. Tengo suerte de estar en este equipo, con estos compañeros y este entrenador. Él ha cambiado mi mentalidad y mi forma de estar en el campo. Me ha hecho mejor como futbolista y como persona».